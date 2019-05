Allegri verso il PSG! Il ritorno di Antonio Conte alla Juventus è vicinissimo

Dopo aver vagliato le offerte di Roma e Inter, Antonio Conte si è deciso a tornare alla Juventus dove aveva già allenato dal 2011 al 2014, conquistando in bianconero 3 Scudetti consecutivi e 2 volte la Supercoppa italiana. Poi nell’estate 2014 la brusca separazione, con Conte che accettò l’offerta della Federazione italiana per diventare ct, lasciando così la Juventus a pochi giorni dall’inizio del ritiro. A far cambiare idea ad Andrea Agnelli ci ha pensato Nedved che ha calcato la mano per il ritorno di Antonio Conte anziché imbastire una trattativa per portare a Torino Guardiola. C’è invece l’addio di Massimiliano Allegri che dopo 11 trofei in bianconero, sbarcherà in Francia: c’è il PSG!

Nedved sponsor di Conte: Agnelli si è convinto

Nella serata, durante Ajax-Tottenham, c’è stato un vertice in casa Juventus per decidere il futuro allenatore dei bianconeri. Tra i papabili, ovviamente, Max Allegri ma sul tavolo c’erano anche i nomi di Pep Guardiola (il preferito di Agnelli) e Antonio Conte. Come rivela Sport Mediaset e il Corriere della Sera, però, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul ritorno di Antonio Conte per costruire una Juventus competitiva anche in Champions League. All’incontro era presente anche l’ad Paratici, ma è stato Pavel Nedved il più attivo durante la discussione proponendo con forza e convinzione l’ex compagno di mille avventure. Nonostante la brusca separazione nell’estate 2014, con Conte che volò via verso Coverciano per diventare ct della Nazionale, Agnelli si è fatto convincere, ritenendo Guardiola inarrivabile considerando ingaggio e budget richiesto per il mercato dal tecnico catalano.

Allegri via: c’è il PSG per lui

Un sentito grazie a Massimiliano Allegri che ha vinto 11 trofei in bianconero (5 Scudetti, 4 volte la Coppa Italia e 2 volte la Supercoppa Italia), ma serve la scossa per vincere qualcosa anche in Europa. Le finali 2015 e 2017 sono un traguardo importante, ma serve qualcosa di più soprattutto se in rosa c’è un certo Cristiano Ronaldo. Poco male per Massimiliano Allegri che ha già ricevuto offerte molto allettanti dal PSG, pronto ad alzare l’attuale ingaggio da 7,5 milioni, che percepisce alla Juventus, a 15 milioni.

Conte diventerebbe il tecnico più pagato: 8 milioni per lui

Dai 7,5 milioni per Allegri agli 8 milioni per Conte. La Juventus punta in alto e alza anche il budget per il proprio allenatore, considerando che Conte è stato sedotto con un ingaggio da 8 milioni per tre anni più staff a sua scelta. Conte è soddisfatto, lo stato maggiore della Juventus pure con un progetto di tre anni pronto a partire per conquistare anche l’Europa. Conte sarebbe così anche il tecnico più pagato della Serie A, con Ancelotti (6 milioni) e Spalletti (4,5) dietro.