Ancelotti: "Allan non convocato, settimana difficile. Koulibaly forse capitano col Milan"

"Allan non è convocato, ha vissuto una settimana travolgente". Lo ha detto Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Milan, parlando della possibile cessione del centrocampista brasiliano al PSG. "Il presidente non ha alcuna intenzione di cedere i giocatori, lui vuole tenere tutti e anche in questo caso. Abbiamo capito le sue esigenze del giocatore, ma De Laurentiis è fermo sulle sue posizioni", ha aggiunto.

" Non è stato difficile gestirlo, era tutto molto chiaro. Non c'è la necessità di cederlo, ma c'è stata poi la volontà del PSG di acquisire un giocatore importante. Ci sono le trattative e se le cose non soddisfano, non cambia niente "

Per Ancelotti questa situazione "non credo influirà sul giocatore, abbiamo accolto le sue esigenze se ci fosse la possibilità di essere trasferito".

Koulibaly capitano contro il Milan?

"Koulibaly capitano contro il Milan? Non lo so, ci si può pensare ma non vogliamo enfatizzare troppo la cosa. Se giocherà Hamsik sarà lui, poi ci sono Insigne, Callejon e Albiol. Non so quanti ne dovrei mettere fuori per far fare il capitano a Koulibaly. Il ritorno a San Siro? Mi auguro che non succeda di nuovo quanto accaduto il 26. Il problema è stato posto agli occhi di tutti, ma se dovesse succedere che ci siano azioni necessarie e sensibilizzare ancora di più", ha aggiunto il tecnico partenopeo.

Gattuso? Non vorrei mai affrontarlo

"Per domani ci sono due emozioni: il piacere di tornare in uno stadio dove abbiamo vissuto tante emozioni, non vorrei mai giocare contro il Milan ma sarà una grande emozione ritrovare uno dei giocatori chiave di quel periodo che è Gattuso a cui mi lega un grande affetto". Sull'addio di Higuain e l'arrivo di Piatek nelle file rossonere, il tecnico azzurro ha detto: "Higuain ha trovato difficoltà di inserimento per tanti motivi, ora arriva un giocatore motivato che ha grande voglia. Spesso può andare bene ad entrambe le parti. In campionato siamo ancora in lotta, anche se distanziati, martedì è ad eliminazione. Sono situazioni diverse, ma entrambe importanti. Ci teniamo molto al campionato, la formazione sarà la migliore e non sceglierò in base a martedì perché vogliamo tenere aperto il campionato. La squadra si è allenata molto bene e sono sicuro di dimostrarlo sul campo", ha aggiunto. "Hamsik? Sta bene, è recuperato fisicamente e può essere utilizzato", ha detto ancora Ancelotti. Su Insigne, invece, ha detto: "L'ho visto bene. Ha avuto un calo dopo novembre, ma mi sembra ritrovato da quanto visto in allenamento".

Mercato: Fornals e Lozano interessanti

"Fornals non è il solo che stiamo seguendo con interesse, ma fa parte di una lista di giovani promettenti Lozano? Anche lui fa parte di quella lista di calciatori che stiamo seguendo. E' un ottimo giocatore", ha ammesso Ancelotti.