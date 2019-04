Ancelotti: "Se difendiamo così con l'Arsenal sarà dura. Ed è difficile anche arrivare a 80 punti"

Festa Scudetto rimandata per la Juve. Non basta ai bianconeri il pareggio interno del Napoli contro il Genoa nel posticipo della 31esima giornata di Serie A. La squadra di Ancelotti, forse con la testa già alla sfida di Londra contro l'Arsenal in Europa League, non riesce a sfruttare un'ora di superiorità numerica (espulso Sturaro) per piegare una coraggiosa squadra di Prandelli. Il gol di Mertens, che raggiungere Cavani come quarto miglior marcatore nella storia del Napoli a quota 104, illude i campani. Lazovic prima dell'intervallo firma un 1-1 che nella ripresa viene blindato da un grande Radu. Da segnalare nelle file azzurre il rientro in campo di Insigne dopo l'infortunio.

Carlo Ancelotti (Allenatore Napoli)

" Non credo avevamo in testa l'Arsenal, sapevamo delle difficoltà di Empoli un po' meno di quelle trovate stasera. In questo momento difendiamo male e questo non ci permette di tenere il controllo della partita, abbiamo lasciato troppo spazio ai loro attaccanti. E' sicuramente un campanello d'allarme perchè se difendiamo così a Londra sarà difficile, ma mancano quattro giorni e le cose si possono aggiustare. Dobbiamo tornare a fare le cose per bene dalla base e la base è la difesa. Atleticamente stiamo molto bene, i giocatori sono monitorati e i dati sono positivi. I 20 punti di margine dalla Juventus? Volevamo rimanere attaccati alla Juve ma abbiamo perso per strada diversi punti. Rimane il fatto che loro hanno fatto qualcosa di straordinario. Il nostro obiettivo è arrivare fra gli ottanta e i novanta punti ma se non ci svegliamo faremo fatica ad arrivare a ottanta. Il rientro di Insigne? Lorenzo è importante per noi, ha fatto 30 minuti fatti bene ed è dspomnibile per l'Arsenal. E' sicuramente una nota positiva. Il futuro? E' un periodo in cui tutti si sbizzarriscono sul mercato, noi vogliamo rinforzare la squadra ma nomn abbiamo alcuna intenzione di cedere i migliori. "

Cesare Prandelli (Allenatore Genoa)

" Prova convincente, i ragazzi hanno reagito molto bene. Il carattere non ci manca e lo sapevo. In dieci diventa sempre complicato perché devi rivedere la partita preparata, ma questi ragazzi meritano, hanno dato una grande risposta. Il rosso a Sturaro? Non mi piace fare polemica. Se diciamo che tutte le volte che si entra col piede a martello io ci sto, ma non va sempre così. Penso alla scorsa settimana e a quanto accaduto oggi a Udine. Com’è allenare a Genova? E' stimolante, ti incitano sempre i tifosi. Ma l'altra volta avevamo tanti calciatori sotto i 23 anni e non si può mettere tutta quella pressione. Dopo la partita accettiamo ogni tipo di contestazione. E' un ambiente stimolante comunque. Il derby? Vale tanto, una stagione, i punti, tutto. Me ne stanno parlando da quando sono arrivato. La settimana pre-derby è vissuta in maniera diversa, arriveremo sicuramente pronti. "