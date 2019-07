Andrè Silva-Monaco, affare bloccato. Il portoghese si allena da solo a Milanello

La telenovela Andrè Silva è ad una puntata tragicomica: l’attaccante portoghese questa mattina è, infatti, tornato ad allenarsi in solitaria sui campi di Milanello dopo che la trattativa che l’aveva condotto ad un passo dalla firma con il Monaco è stata messa in stand-by dal club francese.

Il colpo di scena è arrivato nella serata di martedì, quando il giocatore, rientrato dalla tournèe americana con i rossoneri, è diventato il protagonista di un vero e proprio caso di mercato. In un primo momento sembrava non avesse superato le visite mediche a Montecarlo, successivamente è filtrato il vero motivo: manca l’accordo economico tra giocatore e club monegasco. Il nodo potrebbe essere l’ingaggio di Andrè Silva che attualmente guadagna 4 milioni lordi a stagione al Milan. Per l’intesa definitiva i francesi vorrebbero trattare al ribasso. Il Diavolo spera ancora di incassare 30 milioni dalla sua cessione, un incasso utile per dare l’assalto ad un altro gioiello del parco giocatori di Jorge Mendes, ovvero Angel Correa dell’Atletico Madrid.