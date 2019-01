Andrea Conti, "acquisto di gennaio" del Milan per dare la caccia alla Champions

Andrea Conti è tornato dopo infinito calvario. Se già l’ingresso in partita con assist in Coppa Italia contro la Sampdoria era stato un indizio, i 76 convincenti minuti sciorinati contro il Genoa nell’ultima trasferta di Serie A sono una prova, anchè perché seguiti all’ingresso battagliero in Supercoppa con il “giallo” del rigore reclamato a gran voce dal Milan. Dopo i due gravi infortuni e qualche intoppo di troppo nel rodaggio il ragazzo che da piccolo aveva eluso la corte dei rossoneri (“Non mi piaceva il campo di allenamento, troppo vicino all’aeroporto di Linate”) per abbracciare il vivaio dell’Atalanta è ormai abile e arruolabile, anche e soprattutto per un posto da titolare nello scacchiere di Rino Gattuso.

Il calvario: le due operazioni al ginocchio sinistro

Il calvario del classe 1994 è cominciato il 15 settembre del 2017, quando in allenamento si rompe il crociato anteriore del ginocchio sinistro; rimane fermo sei mesi ma al rientro, sempre in allenamento, si procura un forte trauma distorsivo allo stesso ginocchio operato che lo costringe a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. A un anno, sei mesi e due giorni dall’ultima gara ufficiale l’esterno destro torna in campo in un Milan-Chievo del campionato Primavera il 2 novembre 2018: gioca 58 minuti, ma a causa di un pugno alla porta dell’arbitro nel concitato post partita rimedia una squalifica di tre giornate compromettendo percorso di rodaggio pianificato ad hoc per lui. Lo scorso 22 dicembre, finalmente, esordisce nella Serie A ‘18/’19 subentrando a Ignazio Abate all’83esimo di Milan-Fiorentina (gara persa per 0-1 dai rossoneri, ndr.).

Stappa-partite ideale per Gattuso

Le caratteristiche di Andrea Conti – estrema facilità di corsa e ottima abilità nei cross dal fondo – ne fanno l’ideale “stappa-partite” per il Milan di Gattuso, carente fino a questo momento di giocatori in grado di andar via in velocità e dare sfogo alla manovra specie sulle corsie laterali. Non a caso Conti ha consegnato sul piede sinistro di Cutrone la palla dell’1-0 al supplementare contro la Sampdoria e ha consentito a Fabio Borini di insaccare a rete l’1-0 in Milan-Genoa con un cross radente dal fondo. In Supercoppa, invece, un suo inserimento dalle retrovie ha costretto Emre Can a quel tackle scivolato parecchio sospetto. I suoi ingressi in campo hanno cambiato le suddette partite, ma forse ora i tempi sono maturi per sondarne efficacia e consistenza dal primo minuto: l’ex Atalanta può risultare davvero un fattore nella rincorsa dei rossoneri al quarto posto e al contempo lenire una volta per tutte le solitudine dei numeri 9 del Milan.

Ma il Milan perde Bellanova…

Per un esterno che torna in auge, un altro che lascia Milanello definitivamente: si tratta del terzino destro classe 2000 di belle speranze del Milan Raoul Bellanova che non rinnoverà il contratto in essere e si accaserà subito al Bordeaux. Ai rossoneri vanno 1 milioni di euro, il 10% sulla rivendita del giocatore oltre a un diritto di “recompra”, ma il rischio di aver perso un calciatore speciale continuerà ad aleggiare attorno a Milanello rievocando fantasmi del passato quali Darmian, Aubameyang, Verdi e Cristante. Nel frattempo il Milan si gode il rientro di Conti, sorta di nuovo acquisto di gennaio. E che acquisto!