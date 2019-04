Andreazzoli: "Juve? Anch'io volevo affrontare i ragazzotti"... Ma la SPAL era lì al momento giusto

" È normale che anche io avrei preferito affrontare una squadra di ragazzotti, come Barzagli ha definito la ieri la Juventus, ma non è così. Inoltre per come sono fatto, tendo a concentrarmi su ciò che posso fare io e non sugli altri. "

Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha commentato così la vittoria di ieri della Spal su una Juventus rimaneggiata, successo che ha avvicinato ulteriormente gli estensi alla salvezza. "Devo occuparmi di quello che fa l’Empoli, di quello che dobbiamo fare noi e il nostro avversario. Siamo pronti ad andare a sfidare l’Atalanta e coglieremo l’occasione per misurarci contro una grande squadra e ce la metteremo tutta per farlo al meglio".

Era inevitabile che prima o poi un discorso del genere saltasse fuori. Ed è logico che accada, perché la vittoria per 2-1 della SPAL sui bianconeri ha un po' rimescolato le carte per la lotta salvezza: una squadra sulla carta nettamente più debole che però si ritrova a poter sfruttare l'opportunità favorevole e lo fa senza farsi pregare, fa tre punti e un bel balzo in avanti sulle dirette avversarie, allontanandosi quindi dalla zona calda.

Un turnover forzato per la Juventus, amministrare forze e vantaggio era indispensabile

E' altrettanto vero che mister Allegri non potesse fare molto diversamente da quanto ha fatto. La prossima settimana c'è il ritorno di Champions League con l'Ajax, con giocatori stanchi e infortunati tra i titolari, mentre il campionato è già praticamente in cassaforte. Quindi il club torinese ha fatto i propri conti sull'elenco delle priorità di questo periodo e la SPAL non era in cima alla lista; chiaramente ci hanno rimesso squadre come l'Empoli, che hanno potuto usufruire della stessa occasione fortunata, ma da parte della Juve c'era solo la volontà di concentrarsi sull'impegno più proibitivo, senza favorire un'avversaria piuttosto che un'altra. La SPAL è semplicemente "capitata" in un momento propizio. Ma è lecito giustificare il rammarico delle altre.