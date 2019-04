È ancora una volta un gol dell'ex a fermare il Genoa che viene punito dal guizzo di Ansaldi, come accaduto contro il Parma (a segno l'ex Kucka) o contro il Milan (a segno l'ex Suso). La squadra di Prandelli resta impelagata nella lotta per non retrocedere, con cinque punti di vantaggio sull'Empoli terzultimo mentre il Torino resta in 'zona Europa' con soli tre punti di svantaggio sul quarto posto. Il calendario è ostico, ma la squadra di Mazzarri continua a sognare. Decide, come detto, Ansaldi e il solito Sirigu che compie due super interventi nel match del Ferraris.

Cronaca

Buona partenza del Toro che gioca stabilmente nella metà campo avversaria, ma la squadra di Mazzarri non produce occasioni da gol. Col passare dei minuti si sveglia il Genoa che va vicino al vantaggio con Zukanović, ma il suo colpo di testa sfiora soltanto il palo alla destra di Sirigu. Poi è proprio il portiere del Torino a salvare la porta sull'incornata di Lerager, infine Lapadula non trova la porta sull'ennesimo cross di Criscito. Nel finale buona chance Belotti, ma l'attaccante granata si fa scippare il pallone da Romero prima di entrare in area.

Nella ripresa si parte subito con un'occasionissima per Lapadula, ma l'ex attaccante del Milan non inquadra la porta sul cross di Lerager. Prandelli fa entrare anche Kouamé per provare a vincere, ma il Torino si sveglia dal torpore: prima Baselli sfiora il palo su calcio di punizione, poi Ansaldi firma il gol del vantaggio dopo l'assist di Berenguer. Kouamé si lamenta per una trattenuta in area di Ola Aina, mentre in contropiede Belotti fallisce l'occasione per il 2-0. Kouamé, però, insiste e sfiora il gol del pareggio, ma ancora una volta ci pensa Sirigu con un super intervento. In contropiede il Toro si mangia un altro gol, questa volta con Parigini che spara addosso a Radu.

La statistica

1 - È ancora una volta un Torino formato trasferta. La squadra di Mazzarri ha subito una sola sconfitta fuori casa (contro la Roma) in questa stagione: nei 5 maggiori campionati europei, solo Liverpool e Barcellona hanno fatto come i granata.

Il Tweet

Il Torino può davvero sognare in grande?

Il migliore

Salvatore SIRIGU - Il Torino non subisce ancora gol, il merito è tutto suo. Due super interventi, uno per tempo: prima salva la porta sul colpo di testa di Lerager, fa lo stesso nel finale su Kouamé.

Il peggiore

Miguel VELOSO - Ritmi troppo compassati a centrocampo. Da un suo errore nasce il gol del Torino di Ansaldi.

Tabellino

Genoa-Torino 0-1

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Radovanović, Zukanović; Lazović, Lerager, Miguel Veloso (65' Bessa), Sturaro (33' Rolón), Criscito; Sanabria (53' Kouamé), Lapadula. All. Cesare Prandelli

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Ansaldi, Rincon, Meïté, Ola Aina; Baselli (84' Lukić), Berenguer (71' Parigini); Belotti. All. Walter Mazzarri

Marcatori: 58' Ansaldi (T)

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1

Ammoniti: 9' Lerager, 20' Nkoulou, 51' Rolón, 56' Miguel Veloso, 78' Moretti, 82' Baselli, 88' Parigini, 89' Radovanović

Espulsi: nessuno