Ansia Juventus: Dybala va ko per un guaio muscolare, niente Empoli

Senza l'infortunato Ronaldo, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri perde anche Paulo Dybala con l'Empoli, incontro valido per la 29esima giornata di Serie A. L'attaccante argentino è costretto al forfait per un piccolo risentimento muscolare nel riscaldamento.

Per questo il tecnico bianconero ha inserito Bentancur a centrocampo e schierato una formazione con i soli Bernardeschi e Mandzukic in avanti. Juventus in ansia dunque in attesa di valutare le condizioni di Dybala con gli esami specifici. C'è il turno infrasettimanale, quello del prossimo week end ma soprattutto la gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax a incombere (quest'ultima il 10 marzo).