Anticipi e posticipi della 20a alla 28a giornata di Serie A: dove vederle tra DAZN e Sky

Sono state fissate le date e gli orari di anticipi e posticipi delle prime otto giornate del girone di ritorno del campionato, prima della sosta per le Nazionali. Il 2019 partirà sabato 19 gennaio con Roma-Torino alle ore 15.00 su Sky e Inter-Sassuolo su DAZN (calcio d'inizio alle 20.30), la settimana dopo il primo big match del 2019 di Serie A andrà sempre in onda sulla piattaforma digitale di Perform, Milan-Napoli sabato 26 gennaio 2019. Il derby di Roma, Lazio-Roma, sarà sempre in esclusiva su DAZN sabato 2 marzo alle 20.30. Su Sky invece andranno in onda Lazio-Juventus (domenica 27 gennaio 2019 alle ore 20.30), Roma-Milan (domenica 3 febbraio 2019 alle ore 20.30), Napoli-Juventus (domenica 3 marzo 2019 alle ore 20.30) e Milan-Inter (domenica 17 marzo alle ore 20.30).

20a giornata

Sabato 19 gennaio 2019 ore 15.00 Roma–Torino su Sky

Sabato 19 gennaio 2019 ore 18.00 Udinese–Parma su Sky

Sabato 19 gennaio 2019 ore 20.30 Inter–Sassuolo su DAZN

Domenica 20 gennaio 2019 ore 12.30 Frosinone–Atalanta su DAZN

Domenica 20 gennaio 2019 ore 18.00 Cagliari–Empoli su Sky

Domenica 20 gennaio 2019 ore 20.30 Napoli-Lazio su Sky

Lunedì 21 gennaio 2019 ore 19.00 Juventus–Chievo su Sky

unedì 21 gennaio 2019 ore 21.00 Genoa-Milan su Sky

21a giornata

Sabato 26 gennaio 2019 ore 15.00 Sassuolo–Cagliari su Sky

Sabato 26 gennaio 2019 ore 18.00 Sampdoria-Udinese su Sky

Sabato 26 gennaio 2019 ore 20.30 Milan-Napoli su DAZN

Domenica 27 gennaio 2019 ore 12.30 Chievo-Fiorentina su DAZN

Domenica 27 gennaio 2019 ore 18.00 Torino-Inter su Sky

Domenica 27 gennaio 2019 ore 20.30 Lazio–Juventus su Sky

Lunedì 28 gennaio 2019 ore 20.30 Empoli–Genoa su Sky

22a giornata

Sabato 2 febbraio 2019 ore 15.00 Empoli-Chievo su Sky

Sabato 2 febbraio 2019 ore 18.00 Napoli–Sampdoria su Sky

Sabato 2 febbraio 2019 ore 20.30 Juventus–Parma su DAZN

Domenica 3 febbraio 2019 ore 12.30 Spal–Torino su DAZN

Domenica 3 febbraio 2019 ore 18.00 Inter-Bologna su Sky

Domenica 3 febbraio 2019 ore 20.30 Roma–Milan su Sky

Lunedì 4 febbraio 2019 ore 20.30 Cagliari–Atalanta su Sky

23a giornata

Giovedì 7 febbraio 2019 ore 20.30 Lazio-Empoli su Sky

Venerdì 8 febbraio 2019 ore 20.30 Chievo–Roma su Sky

Sabato 9 febbraio 2019 ore 18.00 Fiorentina–Napoli su Sky

Sabato 9 febbraio 2019 ore 20.30 Parma-Inter su DAZN

Domenica 10 febbraio 2019 ore 12.30 Bologna–Genoa su DAZN

Domenica 10 febbraio 2019 ore 18.00 Sassuolo–Juventus su Sky

Domenica 10 febbraio 2019 ore 20.30 Milan-Cagliari su Sky

24a giornata

Venerdì 15 febbraio 2019 ore 20.30 Juventus–Frosinone su Sky

Sabato 16 febbraio 2019 ore 18.00 Cagliari–Parma su Sky

Sabato 16 febbraio 2019 ore 20.30 Atalanta-Milan su DAZN

Domenica 17 febbraio 2019 ore 12.30 Spal–Fiorentina su DAZN

Domenica 17 febbraio 2019 ore 18.00 Inter–Sampdoria su Sky

Domenica 17 febbraio 2019 ore 20.30 Napoli–Torino su Sky

Lunedì 18 febbraio 2019 ore 20.30 Roma–Bologna su Sky

25a giornata

Sabato 23 febbraio 2019 ore 15.00 Torino-Atalanta su Sky

Sabato 23 febbraio 2019 ore 18.00 Bologna–Juventus su Sky

Sabato 23 febbraio 2019 ore 20.30 Frosinone–Roma su DAZN

Domenica 24 febbraio 2019 ore 18.00 Parma–Napoli su Sky

Domenica 24 febbraio 2019 ore 20.30 Fiorentina–Inter su Sky

Lunedì 25 febbraio 2019 ore 20.30 Lazio–Udinese su Sky

26a giornata

Sabato 2 marzo 2019 ore 15.00 Empoli-Parma su Sky

Sabato 2 marzo 2019 ore 18.00 Milan–Sassuolo su Sky

Sabato 2 marzo 2019 ore 20.30 Lazio-Roma su DAZN

Domenica 3 marzo 2019 ore 12.30 Torino–Chievo su DAZN

Domenica 3 marzo 2019 ore 20.30 Napoli–Juventus su Sky

Lunedì 4 marzo 2019 ore 20.30 Atalanta–Fiorentina su Sky

27a giornata

Venerdì 8 marzo 2019 ore 20.30 Juventus–Udinese su Sky

Sabato 9 marzo 2019 ore 18.00 Parma–Genoa su Sky

Sabato 9 marzo 2019 ore 20.30 Chievo–Milan su DAZN

Domenica 10 marzo 2019 ore 12.30 Bologna–Cagliari su DAZN

Domenica 10 marzo 2019 ore 18.00 Sassuolo-Napoli su Sky

Domenica 10 marzo 2019 ore 20.30 Fiorentina–Lazio su Sky

su Sky Lunedì 11 marzo 2019 ore 20.30 Roma-Empoli su Sky

28a giornata

Venerdì 15 marzo 2019 ore 20.30 Cagliari–Fiorentina su Sky

Sabato 16 marzo 2019 ore 15.00 Sassuolo–Sampdoria su Sky

Sabato 16 marzo 2019 ore 18.00 SPAL-Roma su Sky

Sabato 16 marzo 2019 ore 20.30 Torino–Bologna su DAZN

Domenica 17 marzo 2019 ore 12.30 Genoa–Juventus su DAZN

Domenica 17 marzo 2019 ore 18.00 Lazio–Parma su Sky

su Sky Domenica 17 marzo 2019 ore 20.30 Milan-Inter su Sky

Le gare trasmesse in esclusiva da DAZN

I due big-match che trasmetterà in esclusiva DAZN

Milan-Napoli alla 21a giornata: sabato 26 gennaio 2019 ore 20.30

Lazio-Roma alla 26a giornata: sabato 2 marzo 2019 ore 20.30

Come vedere le partite

Sky offre 7 partite in esclusiva (sabato alle 15 e alle 18, domenica due partite alle 15, quella alle 18 e quella alle 20:30, lunedì alle 20:30), DAZN propone il match di sabato alle 20:30, quello di domenica alle 12:30 e una partita della domenica alle 15. Le sette partite di Sky saranno visibili su satellite, digitale terrestre e fibra. Le partite di DAZN si vedranno sulla piattaforma web DAZN, ma anche per gli abbonati del servizio Sky Q e sul digitale terrestre per gli abbonati al servizio calcio di Mediaset Premium.