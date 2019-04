Antonio Candreva si aggiunge alla squadra di campioni di cuore e di solidarietà che sta conquistando il mondo del calcio e non solo. Dopo aver provedduto alla bambina di Minerbe, paese in provincia di Verona, il calciatore interista si è interessato alla situazione nella scuola, chiedendo al sindaco Andrea Girardi in quanti si trovassero nella stessa condizione e si è offerto di sanare e proveddere ai mancati pagamenti e occuparsi lui dei bambini della famiglie povere.

30 famiglie su 200 che non sono in regola, con i buoni pasto e quindi con la mensa, che ha chiuso le porte per questi bambini, i quali si trovano a pranzare con crackers e tonno, pasto alternativo agli "evasori".

Una soluzione severa, quasi crudele, a cui però si è veduto costretto il sindaco che non riesce più a compensare agli arretrati e con cui ha voluto fare giustizia per le famiglie che sono regolari con i pagamenti. Il primo cittadino ha ricevuto tante proposte di aiuto quanto sono stati gli insulti, a cui lui si difende dichiarando che è stato offerto aiuto anche in passato alle famiglie bisognose, che però lo hanno rifiutato.

Candreva arriva in risposta a un'emergenza, di cui sicuramente non può occuparsi da solo, un cerotto su una ferita più profonda che comunque è stata accolta nel migliore dei modi dai tifosi interisti e non, che ironizzano sulla percentuale tra le più basse di cross e assist e la sua presenza alquanto anonima nella squadra neroazzurra.