Arrestato il capo degli ultrà dell'Inter dopo gli scontri coi tifosi del Napoli

Secondo quanto riportano le principali testate nazionali, è stato arrestato il capo degli ultrà dell'Inter in seguito agli scontri tra tifosi nerazzurri e del Napoli prima della partita in via Novara a Milano, scontri che hanno portato poi alla morte dell'ultrà dell'Inter Daniele Belardinelli.

L'arrestato, il cui fermo è stato disposto su richiesta della Digos della Questura e della procura di Milano, si chiama Marco Piovella, ha 33 anni ed è un imprenditore che si occupa di desing delle luci. L'accusa sarebbe di rissa aggravata, lesioni, omicidio, art. 6 e 6 ter dell 401 dell 1989, e per violazione del Daspo.

Piovella, conosciuto da tutti come Il Rosso, è il responsabile delle coreografie dell'Inter da diversi anni, nonché capo del gruppo ultrà dei Boys, e si era presentato spontaneamente in Questura il 29 dicembre per testimoniare.

La sua posizione si è aggravata in seguito alle dichiarazioni di uno dei primi tre arrestati, Luca Da Ros, che l'avrebbe indicato come ispiratore dell'agguato ai tifosi del Napoli che poi avrebbe portato ai tumulti di cui si conosce il tragico epilogo.

Tra gli indagati, oltre al capo dei Boys, ci sarebbe anche quello di un altro gruppo, i Vikings: è Nino Ciccarelli, che in passato avea già ricevuto un DASPO di cinque anni (ancora in corso), mentre Piovella era stato indagato per i fumogeni lanciati contro Nelson Dida nel derby del 2005, ma era stato poi prosciolto in appello.