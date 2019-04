Atalanta, 56 anni dopo l'unica volta, una chance per fare la storia

Atalanta, in questo momento, è forse il più ‘inflazionato’ dei nomi dentro il confine nazionale quando si parla di pallone. “E’ l’Ajax del calcio italiano”, qualcuno ha scritto nei giorni scorsi. “E’ il modello che tante dovrebbero seguire”, qualcun’altro ha aggiunto dopo il successo di Napoli. Eppure la Dea è lì, da qualche stagione, a raccogliere traguardi che nella sua intera storia poche volte aveva potuto vantare.

Dei meriti della società, dai vertici col presidente Percassi fino all’ultimo degli osservatori in giro per l’Italia a scovare talenti per il suo vivaio, tanto è stato detto e scritto. Così come quelli di Gian Piero Gasperini, catalizzatore di una miscela che in fondo era sempre stata lì, ma nessuno era riuscita a far esplodere dando vita a una reazione pirotecnica. Fuochi d’artificio amplificati anche, certamente, come già sottolineato su queste pagine, da una situazione di involuzione di tante altre società – incapaci di risponde all’evoluzione internazionale della Juventus – e ferme a una realtà che non esiste più. Ecco perché Juventus a parte, l’Atalanta – quello sì – è davvero la società che in qualche modo meglio si è mossa dentro i confini nazionali.

"Lunga vita a Gasperini", una coreografia della curva dell'Atalanta decidata al tecnico Gian Piero Gasperini dopo aver centrato per il secondo anno consecutivo l'EuropaGetty Images

E come spesso succede quando le cose vengono fatte per bene, arrivano prima o poi anche i risultati. E nell’intera storia dell’Atalanta nella massima serie, poche volte si era visto ciò a cui si sta assistendo quest’anno.

Già perché oltre all’attuale quarto posto – al momento condiviso col Milan – che porterà a un lotta fino all’ultima giornata per quello che sarebbe un clamoroso ingresso in Champions League, la Dea è a un passo da un altro traguardo storico: la finale di Coppa Italia.

Anche quello dentro la seconda competizione nazionale è stato infatti in questa stagione un grande cammino dei bergamaschi, che poche volte prima della gestione Gasperini si erano spinti così in là.

Anzi, nel recente passato, praticamente mai. Prima delle ultime due edizioni, i nerazzurri non raggiungevano i quarti di finale addirittura da 13 stagioni.

Zapata - Atalanta-Juventus - Coppa Italia 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Un traguardo che la Dea è riuscita a migliorare lo scorso anno, quando si arrese in semifinale alla Juventus di Allegri; e in questa stagione, con una dolce – dolcissima – rivincita proprio ai bianconeri, annichiliti nei quarti di finale per 3-0 a Bergamo.

E così, dopo l’impresa con la Juventus, l’Atalanta prova a spingersi ancora un po’ più su, con una semifinale che prima di Gasperini mancava dalla storica edizione del 1995/96, quando Emiliano Mondonico portò la Dea fino all’ultimo atto: poi perso con la Fiorentina.

La stessa Fiorentina che i bergamaschi proveranno a contenere giovedì sera nel ritorno dell’Atleti Azzurri D’Italia, dove l’Atalanta riparte dopo il 3-3 del Franchi di Firenze. Un risultato tutto sommato ghiotto (nonostante il 3-1 con cui la Dea vinceva a Firenze prima di farsi riprendere nel finale) e che lascia a Gasperini, praticamente, quasi due risultati disponibili su tre.

STAGIONE AVVERSARIO RISULTATO 1995/96 Fiorentina Sconfitta (1-0, 2-0) 1986/87 Napoli Scontitta (3-0; 1-0) 1962/63 Torino Vittoria (3-1)

*In tabella le uniche 3 finali di Coppa Italia nella storia dell'Atalanta

Una missione che l’Atalanta vuole portare a termine per continuare a tenere viva una stagione fin qui magica, iniziata con la più amara delle beffe proprio in coppa – l’eliminazione all’ultimo turno preliminare di Europa League ai rigori – e che da un’altra coppa invece potrebbe portare la più dolce delle rivincite col destino.

Nell’intera storia del club bergamasco, infatti, la finale di Coppa Italia è stato un traguardo raggiunto solo 3 volte: l’edizione citata poco fa; quella del 1986/87 (doppia vittoria del Napoli, 3-0 e 1-0) e la prima storica volta, nel 1962/63, quando il 3-1 al Torino con tripletta di Domenghini regalò all’Atalanta quello che tutt’ora è l’unico trofeo nazionale conquistato dal club.

Un altro calcio, come messo evidenza nelle immagini caricate sul canale ufficiale YouTube del club, che danno il senso però anche della frenetica attesa e della stagione di passione che stanno vivendo a Bergamo. Immagini che in qualche modo sono anche la spiegazione all’entusiasmo con cui ormai è accompagnata ogni impresa della Dea, che dalle trasferte di massa in Europa League della passata stagione all’accoglienza all’aeroporto di Orio al Serio dell’altra sera, cavalca l’onda di un entusiasmo senza precedenti.

Se è infatti vero che a Bergamo il supporto dietro la Dea non è mai mancato, soprattutto con la parte più calda del tifo – nemmeno negli anni bui della Serie B – altrettanto lo è che questa Atalanta pare aver riportato una connessione tra piazza e squadra retaggio di un calcio che fu, quando nei mitici anni ’80 e ’90, prima che le televisioni e il marketing cambiassero il prodotto per sempre, non era così raro assistere a episodi di questo tipo: trasferte di massa, città paralizzate, picchi di passione dall’iconicità destinata a far storia.

La curva Pisani, animo del tifo dell'AtalantaGetty Images

L’Atalanta vive così il sogno in simbiosi assieme al suo pubblico, consapevole che mai come in questa stagione le chance di riscrivere un pezzo della propria storia, 56 anni dopo l’unica volta, sono possibilità tutt’altro che utopistiche.