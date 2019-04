Atalanta-Bologna: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Djimsiti, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Zapata, Gomez. Allenatore: Gasperini

Indisponibili: Varnier (30 giorni), Toloi (da valutare)

Squalificati: –

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Falcinelli. Allenatore: Mihajlovic

Indisponibili: Mattiello (15 giorni), Destro (10 giorni)

Squalificati:

Statistiche Opta

L’Atalanta ha vinto tutte le ultime sei sfide contro il Bologna in Serie A, è la serie più lunga di successi consecutivi per la Dea contro un singolo avversario nel massimo campionato.

L’Atalanta ha perso solo una delle ultime 27 gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (15V, 11N), inclusi quattro successi nelle ultime quattro.

L’Atalanta è imbattuta da quattro partite di campionato (3V, 1N); nel parziale, entrambe le formazioni hanno trovato il gol (13 reti, 3.3 di media a match).

Il Bologna ha vinto le ultime tre partite di campionato; i rossoblù non collezionano quattro successi consecutivi in Serie A da maggio del 1967.

Il Bologna, successo per 3-2 contro il Torino nell’ultima gara fuori casa, è andato a segno in tutte le ultime sei trasferte in campionato: è la striscia realizzativa esterna più lunga per gli emiliani da gennaio 2012 in Serie A (sette).

L’Atalanta ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime sei partite interne di Serie A: 23 gol complessivi nel parziale (12 fatti, 11 subiti), 3.8 di media a incontro.

L’Atalanta è la squadra che ha guadagnato più punti (17) da situazione di svantaggio in questo campionato.

L’Atalanta ha raccolto 20 punti nel 2019 in Serie A, segnando 21 gol - solo la Juventus (25 punti e 22 reti) ha fatto meglio in entrambe le graduatorie nel periodo.

Josip Ilicic ha realizzato cinque gol contro il Bologna in Serie A, solo contro il Chievo ha segnato di più (sei) - lo sloveno dell’Atalanta ha trovato la rete in entrambe le ultime gare all’Atleti Azzuri d’Italia, solo una volta ha segnato in tre match casalinghi di fila in Serie A (nel 2013 con il Palermo).

Le ultime otto reti di Rodrigo Palacio in Serie A sono tutte arrivate in trasferta; l’attaccante del Bologna ha segnato tre gol contro l’Atalanta nel massimo campionato, le due più recenti sono state messe a segno all’Atleti Azzurri d’Italia.