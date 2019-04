Atalanta-Empoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic; Gomez, D. Zapata. All. Gasperini

Squalificati: —

Indisponibili: Ilicic, Palomino, Toloi, Varnier.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Rasmussen, Veseli, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Antonelli; Farias, Caputo. All. Andreazzoli

Squalificati: Maietta.

Indisponibili: Acquah, Diks, Polvani, Silvestre, Ucan.

Statistiche Opta

L’Atalanta ha perso solo una delle ultime nove sfide contro l’Empoli in Serie A (5V, 3N), tuttavia la sconfitta è arrivata nel match più recente contro i toscani.

L’Empoli ha ottenuto il successo nel match d’andata contro l’Atalanta, i toscani non hanno mai vinto entrambe le gare contro la Dea in una singola stagione di Serie A.

Tra le squadre affrontate almeno otto volte in casa in Serie A, l’Empoli (4V, 4N) è una delle due, insieme al Catania, contro cui l’Atalanta non ha mai perso.

L’Atalanta arriva da una striscia di sei partite senza sconfitte in Serie A (4V, 2N), nel campionato in corso i nerazzurri non sono mai rimasti imbattuti per sette match di fila.

L’Empoli è la squadra che ha guadagnato meno punti in trasferta in questo campionato (quattro) e solamente il Chievo ha subito più gol lontano da casa (35 v 34).

L’Empoli ha perso le ultime cinque trasferte di campionato, non infila sei sconfitte esterne consecutive in Serie A da agosto 2016.

Tutte le ultime 12 reti dell’Atalanta in campionato sono arrivate su azione, solo la stessa formazione bergamasca e il Genoa hanno realizzato più gol consecutivi da questa situazione di gioco nella Serie A in corso (entrambe tra agosto e ottobre).

Sfida tra la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in questo campionato (Empoli 21, al pari della Fiorentina) e quella che ne ha raccolti di più una volta sotto nel punteggio (Atalanta, 17).

Josip Ilicic dell’Atalanta va a segno da tre match consecutivi all’Atleti Azzurri d’Italia in campionato, il fantasista sloveno non ha mai trovato la rete in quattro gare casalinghe consecutive di Serie A.

Francesco Caputo ha realizzato 14 gol in questo campionato - l’unico giocatore dell’Empoli che ha segnato almeno 15 reti in una singola stagione di Serie A è stato Francesco Tavano (19 gol nel 2005/06).