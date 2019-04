Atalanta formato Champions: 4-1 senza storia al Bologna, quarto posto a un punto

Atalanta devastante. La squadra di Gasperini dà spettacolo nell'ultimo match della 30esima giornata di campionato, regolando con un netto 4-1 un Bologna mai in partita. Merito di un primo quarto d'ora spettacolare, in cui i bergamaschi ne fanno quattro e chiudono la pratica senza diritto di replica. A segno Ilicic, con una doppietta da urlo, Hateboer e il "solito" Zapata. Il Bologna se la gioca nella ripresa, salvando almeno l'onore con il gol della bandiera di Orsolini. E se i rossoblu restano terz'ultimi, l'Atalanta sogna sempre più in grande. Col quarto posto a un punto e il miglior attacco del campionato, i nerazzurri fanno paura alla concorrenza.

La cronaca del match

L’Atalanta ha la zona Champions nel mirino e Gasperini si affida ai migliori uomini a disposizione, mentre Mihajlovic cambia addirittura otto uomini rispetto all’ultima gara, lasciando in panchina tutti i titolari diffidati. E la scelta si rivela essere disastrosa. La Dea parte con la bava alla bocca e in quarto d’ora spazza via l’avversario. Il protagonista indiscusso è Josip Ilicic. Lo sloveno sblocca la gara con un mancino magico dal limite che si spegne sotto il sette. Due minuti e si ripete: dribbling stretto e destro a incrociare. Solo applausi. L’Atalanta non si placa e Ilicic indossa i panni del rifinitore, servendo ad Hateboer il filtrante che l’olandese spara in rete con un bel diagonale. Finita? Non ancora, perchè alla festa manca Zapata. Il colombiano se ne va sulla sinistra, resiste alla timida opposizione di Gonzalez e spara sotto la traversa il punto del 4-0. Siamo al quarto d’ora. I ritmi calano inevitabilmente, anche se l’inerzia è sempre dalla parte bergamasca. Gollini fa buona guardia sulle conclusioni ravvicinate di Krejci e Orsolini, mentre nel finale del tempo De Roon va vicino a un gol da 50 metri che avrebbe fatto venire giù lo stadio.

L'esultanza di Ilicic - Atalanta-Bologna Serie A 2018-19Getty Images

La ripresa si gioca per regolamento e per cercare una reazione del Bologna. Che in effetti, anche per un rilassamento dell'Atalanta, arriva. Orsolini accorcia le distanze sorprendo Gollini con una punzione da posizione defilata. La squadra di Mihajlovic fa la partita, ma l'Atalanta si rende pericolosa in ripartenza. E se da un lato Falcinelli va vicino al gol di testa, dall'altro è Skorupski a sbarrare la strada a Barrow. Poco male per la Dea, che vede nell'ammonizione di Zapata l'unico neo di una grande partita. Il colombiano era diffidato e salterà la sfida con l'Inter. Ma questa Atalanta può prescindere dai singoli, questa Atalanta è squadra.

La statistica

87 - Come gli anni trascorsi dall'ultima volta che una squadra di Serie A aveva segnato quattro gol nel primo quarto d'ora (la Juventus contro la Roma nel 1932)

Il tabellino

Atalanta-Bologna 4-1

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez (46’ Pasalic); Zapata, Ilicic (64’ Barrow). All.: Gasperini.



Bologna (4-3-3). Skorupski; Calabresi, Gonzalez (67’ Paz), Lyanco, Krejci; Nagy, Pulgar (82’ Poli), Donsah; Orsolini, Falcinelli, Sansone (67’ Valencia). All.: Mihajlovic.

Arbitro: Rocchi da Firenze

Marcatori: 3’,5’ Ilicic, 9’ Hateboer, 15’ Zapata, 54’ Orsolini

Ammoniti: Gonzalez, Zapata, Calabresi, Valencia, Hateboer