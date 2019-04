L'impensabile, almeno a inizio stagione, è accaduto davvero: l'Atalanta è da sola al quarto posto in classifica, in piena zona Champions League. Davanti alla Roma, al Milan, alla Lazio e a tutte le favorite della vigilia del torneo. Un risultato ancora parziale, naturalmente, ma significativo. Il 2-0 all'Udinese vale oro, per il risultato in sé e per com'è arrivato: soffrendo, lottando con le unghie e con i denti, dovendo fare i conti con un avversario fresco fisicamente e valoroso e trovando un uno-due micidiale negli ultimi 10 minuti del match, quando il fantasma di un nuovo pareggio casalingo (ricordate il Chievo di Meggiorini e l'Empoli di Dragowski?) sembrava materializzarsi. Decisivi de Roon e Pasalic, quest'ultimo in campo al posto di un Ilicic spedito addirittura in tribuna a causa dei suoi perduranti problemi a un ginocchio. L'Atalanta saluta l'Atleti Azzurri d'Italia, pronto al restyling per diventare la nuova Gewiss Arena, con una vittoria: le ultime due gare casalinghe del campionato le giocherà a Reggio Emilia. Chiusura col Frosinone, che accoglie con un sospiro di sollievo il ko con l'Udinese: è ormai destinato al ritorno in B, ma la matematica non c'è ancora.

La cronaca della partita

L'Udinese dimostra subito di non essere arrivata a Bergamo unicamente per difendersi e gioca un quarto d'ora di buon livello. Poi l'Atalanta si riprende e, al 18', squilla per la prima volta dalle parti di Musso: Gosens spizza di testa un angolo di Gomez e il portiere argentino è bravo a metterci una mano. Musso si ripete dopo una decina di minuti, deviando sopra la traversa lo stupendo destro al volo dell'accorrente de Roon. I due spaventi svegliano l'Udinese, che organizza buone trame e, a pochi minuti dall'intervallo, rischia di passare con un lob di poco largo di Lasagna. Chiude il tempo Pasalic, servito da Zapata: conclusione mancina alta da ottima posizione.

Freuler, Lasagna, Pussetto - Serie A 2018-2019 - Getty ImagesGetty Images

Nell'intervallo Gasperini si sbilancia: fuori Mancini, dentro il giovane Piccoli. I nerazzurri attaccano quasi a getto continuo, anche se in maniera piuttosto disordinata, e mancano due grandi palle gol con Gomez. Quando l'Udinese mette la testa fuori dalla propria metà campo, però, fa venire i brividi: al 72' De Paul calcia a giro centrando in pieno il palo a Gollini battuto. Sembra l'ennesima partita casalinga stregata per l'Atalanta, che però a 8 dalla fine passa: Sandro sgambetta in area Masiello, Giacomelli indica il dischetto e de Roon dagli 11 metri non sbaglia. Tempo 3 minuti e arriva il raddoppio: sinistro da fuori di Pasalic, leggera deviazione di Nuytinck e Musso è ancora battuto. Lo stesso Pasalic e Zapata si mangiano il tris, ma l'Atalanta può festeggiare lo stesso: da stasera è in zona Champions.

La statistica chiave

Nonostante la pressione della caccia all'Europa, l'Atalanta ha una striscia aperta lunghissima tra campionato e Coppa Italia: 11 partite d'imbattibilità, con 7 vittorie e 4 pareggi.

Il tweet

Il migliore in campo

De Roon. Il pressing dell'Udinese lo costringe a qualche errore, ma lui non cede: sfiora un gran gol al volo, si sacrifica arretrando in difesa e dal dischetto è freddissimo.

Il peggiore in campo

Sandro. Protagonista in negativo in almeno due episodi chiave: un tiro da ottima posizione appoggiato tra le mani di Gollini e, soprattutto, l'ingenuità che regala all'Atalanta il rigore del vantaggio.

Il tabellino

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini (46' Piccoli), Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler (78' Djimsiti), Gosens (64' Castagne); Pasalic; Gomez, Zapata. All. Gasperini

Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, De Maio (71' Nuytinck), Samir; D’Alessandro (84' Okaka), Mandragora (74' Badu), Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. All. Tudor

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste

Gol: 81' rig. de Roon, 85' Pasalic

Ammoniti: Zeegelaar, Samir

Note: -