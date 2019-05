Atalanta, sarà Champions per la prima volta?

A Reggio Emilia domenica sera si può scrivere la Storia. Il Mapei Stadium sarà come l’Atleti Azzurri d’Italia: 20mila tifosi nerazzurri sono pronti ad accompagnare gli undici di Gasperini nella prima qualificazione alla Champions League di sempre. Di fronte, come nella migliore trama hitchcockiana, il Sassuolo padrone di casa: un cortocircuito che non deve distrarre Ilicic e compagni. De Zerbi ha già rovinato i sogni europei della Roma e non sarà un avversario banale. All’Atalanta, che ha appena raggiunto quota 100 gol in stagione, serve una vittoria, un pareggio potrebbe non bastare. Dieci giorni fa nella finale di Coppa Italia contro la Lazio è fallito il primo appuntamento con la Storia, riuscirà la Dea a riscattarsi e a salire nell’Olimpo del calcio continentale?

Gian Piero Gasperini, 61 anni - Getty ImagesGetty Images

LEGGI ANCHE: "Facciamo i conti: Atalanta, Sassuolo, Champions e il caso Mapei Stadium"

Milanesi, una stagione di alti e bassi. Quale sarà l’epilogo?

Novanta minuti che pesano come un macigno sul futuro e sui bilanci di Milan e Inter. La banda di Spalletti ha un vantaggio importante: è padrona del proprio destino. Tre punti regalerebbero a Zhang la seconda gita consecutiva ai piani alti del calcio europeo, ma mai come in questo momento i nerazzurri sono costretti a fare i conti con la propria fragilità. Il tracollo del San Paolo, il domani di Spalletti appeso ad un filo con l’ombra di Conte che incombe, la Curva Nord sul piede di guerra, Icardi distratto ancora dai social. Il tutto shakerato con un Empoli assetato di sangue che darà l’anima per rimanere in A. Se la situazione in casa Inter è delicata, quella dei rossoneri è drammatica. La vittoria contro la Spal potrebbe non bastare e sono tantissimi i rimpianti per i punti persi per strada negli ultimi mesi. Con la spada di Damocle del Fair Play finanziario, Gattuso affronta i 90 minuti di Ferrara come se fossero gli ultimi sulla panchina del Milan. Ma nel calcio, si sa, bisogna crederci fino alla fine.

Video - Gattuso: "La speranza è l'ultima a morire e nel calcio può succedere di tutto" 01:57

LEGGI ANCHE: Champions, Europa League, salvezza: i pronostici di Beccantini

Lotta salvezza, chi scenderà in B?

La sensazione è che lo scontro del Franchi tra Fiorentina e Genoa sia una sfida tra i due alunni bocciati della classe. Montella e Prandelli hanno ereditato due barche che stavano affondando e un po’ per colpa loro, un po’ per colpa della squadra, si sono ritrovati in un incubo. I numeri fanno venire i brividi: l’ultima vittoria della Viola fra le mura amiche risale al 3-1 rifilato all’Empoli il 16 dicembre. L’ultimo successo esterno del Grifone è datato 28 gennaio (1-3 al Castellani sempre contro l’Empoli). Ironia del destino gli ultimi 90 metri della corsa salvezza saranno uno sprint a tre tra Fiorentina (40 punti), Empoli (38) e Genoa (37). Si salvi chi può.

Video - Montella: "Faccio fatica a commentare: la squadra gioca ma perde" 00:30

LEGGI ANCHE: La volata salvezza a 1 giornata dalla fine: lotta furiosa tra Genoa, Empoli e Fiorentina

Juve-Allegri: sarà addio con vittoria?

Da quando ha messo le mani sul suo ottavo scudetto di fila, il club bianconero non ha più vinto una partita: 3 pareggi con Inter, Torino e Atalanta e la sconfitta all’Olimpico con la Roma. Domenica a Marassi sarà l’ultima di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese negli ultimi 5 anni ha vinto più di tutti nei top 5 europei: 142 vittorie in 189 partite. La prima? Chievo-Juve 0-1 il 30 agosto 2014 con la firma di Arturo Vidal. In mezzo 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. Sarebbe un peccato chiudere con un pareggio o peggio ancora con una sconfitta, no?

Video - Dal nodo alla gola al gabbione, il meglio della conferenza d’addio di Allegri in 4 minuti 03:50

LEGGI ANCHE: Tutti i numeri di Massimiliano Allegri, uno degli allenatori migliori nella storia della Juventus

Quagliarella sarà il capocannoniere della Serie A?

“Un giudizio sulla stagione di Cristiano Ronaldo? Un po’ peggio di quella di Quagliarella”. Tra sarcasmo e una vena di polemica Zdenek Zeman ha commentato così la prima annata dell’alieno di Madeira in Serie A. E in effetti a guardare i numeri dei due bomber non ha tutti i torti: a 90 minuti dal gong finale la classifica capocannonieri è dominata dall’attaccante della Samp a quota 26 gol, CR7 è staccato di cinque lunghezze. Difficile, quasi impossibile, che a Marassi il portoghese possa recuperare il gap. E complici Zapata e Piatek fermi a 22, Fabio si prepara a festeggiare per la prima volta il gradino più alto della classifica marcatori all’età di 36 anni. Solo Toni è riuscito a fare di meglio quando vinse il titolo con la maglia dell’Hellas nel 2015 dopo aver spento 38 candeline.