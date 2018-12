Atalanta-Juventus in Diretta tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Djimsiti, Mancini; Hateboer, Freuler, Pessina, Gosens; Zapata, Gomez, Ilicic. All. Gasperini

Atalanta-Juventus in tv: la partita sarà trasmessa solo su Sky

Atalanta-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202)

Atalanta-Juventus in Live Streaming

Atalanta-Juventus sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

Pronostico: chi vincerà tra Atalanta e Juventus? Scontata la vittoria bianconera

Secondo i bookmaker, non ci sarà partita: Juventus nettamente favorita nella sfida contro i nerazzurri di Gasperini.

Queste le quote (fonte: GiocoDigitale.it):

VITTORIA ATALANTA 4.50 - PAREGGIO 3.60 - VITTORIA JUVENTUS 1.75

Data, orario e luogo: mercoledì 26 dicembre 2018 alle ore 15:00, Stadio Atleti Azzurri d'Italia