Atalanta-Roma: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-2-1): E. Berisha; Toloi, Palomino, G. Mancini; Hateboer, Pasalic, De Roon, Castagne; Ilicic, A. Gomez; D. Zapata. Allenatore: Gasperini.

Indisponibili: Freuler, Varnier

Squalificati:

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

Indisponibili: Juan Jesus, Perotti, Under

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

La Roma è la squadra contro cui l’Atalanta ha segnato di più in Serie A (125 gol in 113 match).

Nelle ultime 15 sfide allo stadio Atleti Azzurri d’Italia tra Atalanta e Roma in A non si è mai ripetuto lo stesso risultato per due volte di fila: sette successi giallorossi contro cinque nerazzurri, tre pareggi a completare – nel match più recente ha vinto la Roma.

L’Atalanta ha segnato in tutte le ultime 12 partite in Serie A, non arriva ad almeno 13 da gennaio 2007.

L’Atalanta non aveva mai segnato 44 gol dopo le prime 20 gare stagionali nella sua storia in Serie A.

La Roma ha vinto le ultime tre partite in campionato, non inanella quattro successi di fila in Serie A dallo scorso maggio.

Da quando in Serie A esistono i tre punti a vittoria, l'Atalanta ha raggiunto almeno i 30 punti nelle prime 20 giornate di campionato solo cinque volte: nel 1996/97, nel 2000/01 e nelle ultime tre stagioni con Gasperini in panchina.

La Roma è l'unica squadra di questo campionato a contare già cinque marcatori nati dopo l'1/1/1996 (le altre ne hanno registrati al massimo tre).

Sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol con i propri difensori nei cinque maggiori campionati europei 2018/19 (12 sia Atalanta che Roma).

In Atalanta-Roma si sfidano i due difensori più prolifici dei top-5 campionati europei 2018/19: Aleksandar Kolarov e Gianluca Mancini, cinque reti ciascuno.

Il primo gol di Aleksandar Kolarov in Serie A con la maglia della Roma è stato segnato all'esordio, contro l'Atalanta, a Bergamo (agosto 2017).