Atalanta-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic; Zapata, Gomez. Allenatore: Gasperini

Indisponibili: Toloi (da valutare)

Squalificati: –

Udinese (3-5-2): Musso; Wilmot, De Maio, Samir; Larsen, Sandro, Mandragora, De Paul, D’Alessandro; Pussetto, Okaka. Allenatore: Tudor

Indisponibili: Barak (stagione finita), Opoku (10 giorni), Ter Avest (da valutare), Behrami (stagione finita), Fofana (da valutare), Troost-Ekong

Squalificati: –

Statistiche Opta

L’Atalanta ha vinto le ultime due partite di Serie A contro l’Udinese: solo una volta ha ottenuto tre successi consecutivi contro i friulani nel massimo campionato, tra il 1952 e il 1953.

Nelle ultime otto sfide a Bergamo tra Atalanta e Udinese in Serie A ci sono stati cinque pareggi (due vittorie degli orobici e una friulana).

L’Udinese ha raccolto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite giocate di lunedì in Serie A.

L’Udinese non vince in trasferta da settembre in campionato (4N, 9P) e in sette delle ultime 10 partite di Serie A fuori casa non ha trovato il gol.

Solo la Juventus (34) ha ottenuto più punti dell’Atalanta (28) nell’anno solare 2019 in Serie A.

L’Atalanta è imbattuta da otto incontri di Serie A, la serie attiva più lunga attualmente nella competizione; l’ultima striscia senza sconfitte più lunga per i bergamaschi in campionato risale a maggio 2017 (10).

L’Atalanta gioca in media 31 palloni a match in area avversaria: nei top-5 campionati europei 2018/19 fanno meglio in media solo Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, PSG e Real Madrid.

La prima tripletta in Serie A di Duvan Zapata è arrivata nel match d’andata contro l’Udinese, sua ex squadra - la prima con cui è riuscito ad andare in doppia cifra di reti in un singolo campionato italiano (nel 2016/17).

Hans Hateboer è l’unico difensore dei top-5 campionati europei in corso a vantare almeno cinque gol e almeno cinque assist.

Kevin Lasagna ha partecipato attivamente al 50% dei gol segnati in trasferta dall’Udinese in questo campionato: sei su 12 (cinque reti e un assist).