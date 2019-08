Atalanta, un colpo da Champions League: è fatta per l'ex Liverpool Skrtel

Colpo da Champions League per l'Atalanta: secondo la Gazzetta dello Sport, il club orobico sarebbe vicinissimo all'accordo col difensore slovacco ex Liverpool Martin Skrtel, svincolato dopo tre stagioni al Fenerbahçe. Contratto annuale per il classe 1984.

Le parti, ovvero il procuratore Karol Csonto e i dirigenti nerazzurri Luca Percassi e Giovanni Sartori, si erano incontrate mercoledì a Zingonia. Superate anche le prime perplessità della moglie Barbara (con cui Martin ha un figlio piccolo, Matteo), che non avrebbe voluto spostarsi da Istanbul. L'affare dovrebbe portare alla fumata bianca tra venerdì 9 e sabato 10 agosto.