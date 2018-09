Avanti tutta: il peso di Napoli-Fiorentina tra le "doglie" di Cristiano Ronaldo

Esauriti i tre giri di ricognizione, che pure hanno già sgranato la classifica, e lasciata la Nazionale ai triboli di Mancini, il calendario s’impenna. Scritto che sul turno pendono i chiodi sparsi dalla sosta, parlare di fughe, comunque vada, non ha senso. Anche perché tornano le coppe. La Champions League coinvolge Inter, Juventus, Napoli e Roma; l’Europa League assorbe Lazio e Milan. Si profilano turnover, più o meno mirati, che i risultati scarteranno feroci. La partita di cartello è Juventus-Sassuolo, domenica alle 15. La prima contro la seconda (stante il "tragico" rinvio di Sampdoria-Fiorentina).

Come il Milan e la Roma, il Sassuolo ha sempre perso allo Stadium. E l’ultima volta addirittura per 7-0, lo stesso scarto che subì, in due occasioni, dall’Inter di Mazzarri. L’attesa del primo gol di Cristiano agita le pance del web. De Zerbi è uno zemaniano casto che si fida del "canto libero" di Berardi e Boateng. La panchina di Dybala, in compenso, sembra dettata più dagli aerei che dai calcoli, anche se Zamparini non ha dubbi: a gennaio volerà via. Con Pjanic a riposo, e quel centrocampo un po’ così, dico Juventus con juicio.

2018, Esultanza Alex Sandro, Juventus-Sassuolo, Getty ImagesGetty Images

Sulla carta, la sfida più «pesante» riguarda Napoli e Fiorentina (domani ore 18). Ancelotti è sempre andato sotto, e a Marassi la Sampdoria sotto l’ha tenuto: in che modo, poi. La squadra di Pioli, da parte sua, è reduce da una doppietta casalinga (Chievo, Udinese). Simeone è in gran forma, ma in che condizioni si presenterà? Insigne e Chiesa sequestrano le locandine. Gli approcci del Napoli, le ambizioni della Viola: Ancelotti torna al classico, con Callejon e Hamsik, e anche per questo lo vedo favorito.

Domani ore 15: l’Inter ospita il Parma, San Siro abbraccerà Nainggolan, l’apriscatole di Bologna, l’arma in più di Spalletti. Difficile che Vrsaljko, Icardi e Lautaro recuperino. Si va verso la conferma di Keita centravanti mobile. Per un tempo, il Parma di Gervinho bloccò Madama. L’Inter è capace di molto, ma un epilogo diverso dalla vittoria sarebbe davvero troppo. Tottenham o non Tottenham. Stretta fra Chievo e Real, la strana Roma del dottor Dzekyll e mister Edin non ha alternative. Perotti è pedina preziosa, a patto che non si pretenda la luna dai suoi dribbling. L’inguardabile primo tempo di San Siro, con il Milan, incarna il confine dal quale si dovrà restare lontani, nei secoli. Domenica ore 12,30: al netto delle rotazioni (Pastore k.o.), dell’effetto Bernabeu e delle penniche istituzionali fatico a immaginare una Roma prigioniera.

Edin DzekoPA Sport

Occhio all’Empoli di Andreazzoli. Gioca palla a terra, trae divertimento persino dalla sofferenza. La Lazio di Simone Inzaghi deve cambiare marcia. Urge il miglior Immobile, non l’ultimo. Domenica ore 18: da tripla. Come Cristiano, anche Higuain insegue il primo gol. L’assist a Cutrone, con la Roma, gli ha già garantito la venerazione del nuovo popolo. Domenica ore 20,30: Cagliari-Milan nasce adrenalina, non oppio. La trasferta in Lussemburgo non è tale, con tutto il rispetto, da stornare energie. A Gattuso mancherà proprio Cutrone, non la volontà di raffinare la manovra. Maran si ciberà, goloso, di mordi e fuggi. Con Pavoletti a rompere le scatole. La logica suggerisce X-2. In trasferta, la Sampdoria rende la metà della metà: ecco perché a Frosinone (sabato ore 20,30) è possibile che imponga le sue qualità, ma non sicuro. Genoa-Bologna (domenica ore 15) ruota attorno ai gol: che Piatek ha trovato e Pippo Inzaghi non ancora. Se aggiusta la difesa, la spunterà Ballardini. Udinese-Torino (domenica ore 15) e Spal-Atalanta (lunedì ore 20,30) sono scrigni di emozioni. Uscito dall’Europa, Gasp ha subito forato con il Cagliari. Belotti e Antenucci potrebbero orientare le trame. Le vostre idee? I vostri pronostici?