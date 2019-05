Bakayoko ci mette troppo a scaldarsi e manda a quel paese Gattuso: dentro Mauri al posto di Biglia

Gattuso-Bakayoko: il rapporto si rompe definitivamente. Lasciato inizialmente in panchina per il match contro il Bologna, per i noti ritardi negli ultimi allenamenti, il centrocampista francese fa andare su tutte le furie il tecnico dei rossoneri.

Al 22’ c’è l’infortunio di Biglia che subisce una botta alla schiena. Gattuso manda Bakayoko a scaldarsi per l’immInente cambio, ma il giocatore di proprietà del Chelsea ci mette troppo a prepararsi. Qualche minuto dopo, con il Milan in 10, Gattuso si rigira dalle parti di Bakayoko che dice di non essere pronto e manda a quel paese il tecnico del Milan, che si vede costretto a far entrare José Mauri al posto di Biglia. E dire che Mauri non giocava dal 21 gennaio scorso, nella vittoria al Ferraris contro il Genoa...

Incredibile la reazione di Bakayoko che, come si può leggere dal labiale, rifila un fuck off ai danni del suo tecnico. Con largo anticipo, quindi, si può definire chiusa l’avventura di Bakayoko al Milan: il classe ’94 doveva essere riscattato per 40 milioni di euro, dopo i 5 milioni di prestito oneroso.

Strano scherzo del destino, José Mauri firma l'assist per il gol di Suso al 37'...