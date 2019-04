"Siamo più forti del Milan, a livello di singoli non c'è paragone".

"Ok, Acerbi. Ci vediamo sabato".

Il botta-e-risposta via twitter tra Francesco Acerbi e Tiémoué Bakayoko ha avuto uno strascico inatteso e indesiderato al termine dello scontro diretto per la Champions League tra Milan e Lazio, vinto 1-0 dai rossoneri grazie a un rigore trasformato da Kessié al 79'.

Dopo aver scambiato la maglietta con il difensore laziale, gli stessi Bakayoko e Kessié hanno festeggiato sotto la curva alimentando un'altra provocazione, cui Acerbi ha risposto sempre via twitter: "Sono dispiaciuto perché ho scambiato la maglia per mettere fine alla questione, fomentare odio non è sport, ma segno di debolezza".

Prima della partita, Acerbi era tornato sui propri passi chiedendo pubblicamente scusa per il tweet dello scorso mercoledì: "Non mi interessano le parole, non volevo mancare di rispetto a nessuno! Il calcio regala queste sfide che si trasformano in emozioni, il calcio è solo un gioco ma è quello più bello del mondo".

La condanna di Gattuso: "Dobbiamo chiedere scusa"

Immediata la condanna di Gennaro Gattuso che, parlando al termine della partita, ha commentato l'episodio con fermezza.

" L'ho visto e dobbiamo chiedere scusa. È arrivato il momento che si smetta di smanettare e che ci si concentri di più negli allenamenti. Dobbiamo chiedere scusa perché queste cose non si fanno. "