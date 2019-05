Bakayoko insulta Gattuso, Paquetà espulso ma il Milan vince: 2-1 al Bologna, Champions a -3

Il Milan resta in corsa. 2-1 per i rossoneri che agganciano al 5° posto la Roma e rimangono a contatto dell’Atalanta (-3 dai bergamaschi, ma con gli scontri diretti a favore). Una partita stranissima quella del Meazza che ha visto ben tre cartellini rossi e l’episodio Bakayoko-Gattuso. Il Bologna ci prova ma si scontra con Donnarumma, dall’altra parte c’è invece il realismo di Suso e Borini che regalano al Milan un successo prezioso, considerando che nelle ultime sette gare di campionato la squadra di Gattuso aveva vinto in una sola occasione.

Il Bologna prova subito a disturbare il Milan, ma la prima occasione ce l’ha Çalhanoglu con un gran destro da fuori area deviato in angolo da Skorupski. Il Milan è pericoloso di testa, ma Zapata e Musacchio non trovano il gol. Si fa vedere anche il Bologna, ma Donnarumma è decisivo sul sinistro a botta sicura di Orsolini. Ci provano anche Palacio e Svanberg, ma sul primo esce bene Donnarumma, mentre la conclusione dello svedese finisce a lato. C’è l’infortunio di Biglia, ma Bakayoko ci mette troppo a scaldarsi e Gattuso sceglie di far entrare José Mauri. Nel mentre il Bologna trova il gol del vantaggio, ma Palacio era partito in posizione di fuorigioco. Il Bologna resta comunque pericoloso con Sansone e Poli. Al 37’ ecco che arriva il vantaggio dei rossoneri con il sinistro di Suso che supera Skorupski dopo l’assist di José Mauri. Nel finale di tempo sfiora poi il raddoppio Piatek.

In avvio di ripresa si rende subito pericoloso Çalhanoglu, ma il suo destro finisce di poco alto, poi ci prova Pulgar trovando la grande risposta di Donnarumma. Entra Borini e l’ex Parma e Roma trova subito il raddoppio con un gol in tap-in dopo la corta deviazione di Skorupski su Paquetà. Sembra fatta, ma al 72’ riapre tutto Destro con una bella girata sul servizio di Sansone. La partita è viva, anche perché il Milan resta in 10 per l’espulsione di Paquetà che perde la testa dopo un fallo subito e spinge l’arbitro in segno di protesta. Nel finale il Bologna ci prova, ma Donnarumma dice di no anche alla conclusione pericolosa di Edera. Ultimi secondi tesi con le espulsioni ai danni di Sansone e Dijks.

21/01- Era dal 21 gennaio, quasi 4 mesi, che Suso non trovava il gol. Era Genoa-Milan che finì con il risultato di 2-0 per i rossoneri con rete, di destro, dello spagnolo. Partita in cui andò a segno anche Borini, autore del momentaneo 2-0 di oggi.

José MAURI - Sorpresa a San Siro. C’è anche José Mauri che entra a freddo e piazza qualche giocata interessante a centrocampo, vedi l’assist per Suso.

Tiémoué BAKAYOKO - Non entra, ma il peggiore è lui. Ci mette una vita a scaldarsi, nonostante il Milan sia in 10 per l’infortunio di Biglia. Gattuso chiede più velocità, ma il francese gli rifila un fuck off che mette fine alla sua avventura al Milan.

Milan-Bologna 2-1

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Abate, Musacchio, C.Zapata, Ricardo Rodríguez; Kessié, Biglia (27’ José Mauri), Paquetá; Suso (79’ Samu Castillejo), Piatek, Çalhanoglu (61’ Borini). All. Gennaro Gattuso

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli (86’ Santander), Pulgar; Orsolini (80’ Edera), Svanberg (63’ Destro), N.Sansone; Palacio. All. Sinisa Mihajlović

Marcatori: 37’ Suso (M), 67’ Borini (M); 72’ Destro (B)

Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi

Ammoniti: 44’ Poli, 56’ N.Sansone, 65’ Calabresi, 74’ Paquetà, 75’ Pulgar, 90+6 Kessié

Espulsi: 74’ Paquetà (M), 90+6 N.Sansone (B), 90+6 Dijks (B)