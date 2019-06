Baldissoni: "Mai voluto allontanare Totti, ma in una società nessuno può decidere da solo"

Ventiquattro ore dopo la conferenza stampa fiume, e carica di veleno e accuse, che ha chiuso nel modo più amaro il legame fra Francesco Totti e la Roma, il club giallorosso, attraverso le parole del direttore generale Mauro Baldissoni, replica alle parole dell'ex capitano e leggenda. In un'intervista ai microfoni di Sky Sport, il dirigente romanista espone tutto il suo rammarico e amarezza per questo divorzio in cui sono volate tanti stracci e critiche particolarmente pesanti da parte dell'ex numero 10.

" Credo sia opportuno prima di tutto fare una considerazione. Quello che è il passaggio che tutti i calciatori vivono nel passaggio da icona a diventare altro non è semplice e non è rapido, implica un passaggio ulteriore che va accompagnato. Siamo stati convintissimi nell'essere pazienti e aspettare Francesco. Come ha detto lui stesso, un anno fa era più difficile per lui rendersi conto di quello che succedeva, poi a metà del secondo anno la società gli ha proposto di assumere quello che anche lui riteneva il suo ruolo più consono: il ruolo di dt. Non ha dato una risposta e siamo rimasti dispiaciuti. La scelta di Ranieri è stata accolta dalla società. Poi la scelta di andare a convincere Conte, anche lì la società l'ha voluto seguire. Non lavoro nell'area tecnica e non so se altre sue considerazioni non siano state prese, di sicuro il lavoro resta di squadra e nessuno può decidere da solo "

"Deromanizzazione? Questa società ha proposto due contratti a Totti e De Rossi"

" Parliamo con i fatti a queste accuse. Francesco ha avuto 2 contratti da giocatore da questa proprietà e poi da dirigente per 6 anni con la proposta di diventare direttore tecnico. Anche De Rossi ha avuto due contratti da calciatore. Non ci fermiamo a questo, pure stando in campo ricordiamo gli investimenti per il settore giovanile e le firme di Florenzi e Pellegrini. Abbiamo avviato anche il programma Hall of Fame che consente di poter tornare a far parte di questa famiglia anche con una partita giocata. Desideri, Chierico, Rizzitelli, Righetti ad esempio. Neanche cito altri investimenti fatti, c'è un archivio storico. Il contrario di questo termine sarebbe sciocco e autolesionista. Il patrimonio implica un valore inestimabile dal punto di vista emozionale e patrimoniale. Sono i fatti a dimostrare che non è così "

"La Roma non è in vendita, Pallotta è ambizioso"

" Non potevamo fare a meno di notare questo riferimento di un ritorno con una nuova proprietà. Qualsiasi iniziativa deve essere condotta nei modi corretti essendo noi quotati in borsa. Il presidente è stato chiaro tantissime volte e l'ha fatto anche ieri: la Roma non è in vendita. Non mi occupo di mercato e faccio riferimento a dei fatti e dicono che questa proprietà ha investito senza sosta in questi anni. Ha completato un risanamento e ha portato risultati piuttosto buoni. Investiremo ancora e questa proprietà renderà ancora di più la squadra competitiva. Sbagliare può fare parte della gestione tecnica, non capita soltanto alla Roma. Abbiamo fatto degli errori, come dichiarato dal presidente. Quest'anno è stato negativo e questa deve essere una motivazione in più. Pallotta è ambizioso. Via senza stadio? Lo stadio è cruciale e fortunatamente l'ho sentito dire da alcuni personaggi tra cui Ranieri. E' un amplificatore di ricavi che sono necessari alla Roma per incrementare la sua capacità competitiva. Senza lo stadio l'orizzonte resta molto complesso per primeggiare. Senza ricavi sarà pressoché impossibile sfidare la Juventus che ha il doppio del nostro fatturato "