Cuore, ansia, lavoro. Tre parole che difficilmente abbiamo sentito accostare a Balotelli negli ultimi anni. Alla vigilia di Brescia-Juve, il ritorno ufficiale dell’Ulisse del calcio italiano sui campi della Serie A accende le aspettative e stuzzica la fantasia di stampa e tifosi e ripropone il vecchio leitmotiv che accompagna ogni sua nuova avventura: “Sarà la volta buona?”. Se l’eroe omerico, rientrato ad Itaca, ha dovuto sconfiggere i Proci prima di riabbracciare l’amata Penelope, Balo dovrà vedersela con avversari in campo e diffidenza sugli spalti. Ma se vincerà questi nemici potrà riguadagnarsi il premio più importante di tutti: la maglia azzurra. Cuore, ansia, lavoro. Il nuovo credo di Supermario è pronto a contagiare Brescia e il Mancio.

Balotelli con Cellino nel giorno della presentazione al BresciaGetty Images

Una scelta di cuore

" Questa è casa mia, è un onore giocare al Brescia ma se non fosse stato per Cellino non sarei mai andato a giocare per una squadra che lotta per salvarsi. Sento di avere grandi responsabilità. "

Da Lumezzane a Brescia: il cerchio si chiude. In effetti, a pensarci bene, non è la prima volta che Supermario ascolta il suo cuore: è successo nel 2010 quando ha seguito Roberto Mancini, l’allenatore che l’ha fatto esordire in A a 17 anni, al Manchester City, è capitato nel 2015 quando è ritornato al Milan. Ma in quelle scelte di gioventù, mixate agli interessi del suo procuratore, si celava la volontà di puntare sempre più in alto, fregandosene di tutto e tutti. Alla soglia dei trent’anni, dopo una prima parte di carriera da rockstar e il rehab emotivo oltralpe, Balo ha l’obbligo di ricominciare. E il migliore modo per farlo è lottare per la salvezza (come ha spiegato in un’intervista a Dazn), con i tifosi compatti dalla sua parte e mamma Silvia lontana solo qualche chilometro. Ritrovare la dimensione “umana” per tornare grande.

Balotelli con Verratti in un Psg-NizzaGetty Images

La parentesi francese

Stagione Squadra Presenze Gol 2016/17 Nizza 28 17 2017/18 Nizza 38 26 2018/19 Nizza/Marsiglia 25 8

L’ansia del debutto

" Sono tranquillo per questo rientro ma anche un po’ ansioso. L’ansia giusta, però, quella di chi vuole giocare, non mi interessa e mai mi è interessato contro chi. Ho l’ansia e la voglia di tornare in campo. Mi è mancato per via di quelle stupide giornate di squalifica. Se mi esalta l’idea di giocare contro CR7? No. Ronaldo è un grandissimo campione, lui e Messi sono i più forti del mondo e sarà certamente molto bello giocarci contro. Ma non al punto da arrivare ad esaltarmi. "

L'ultima apparizione di Mario in A risale al maggio del 2016. Milan-Roma 1-3, non proprio il modo migliore per salutare l'Italia. Tre anni dopo un'altra big, la più più big del nostro campionato, lo riaccoglie. Della serie "Riprendo da dove ho finito". Sarà la nona volta che Balo incontrerà la Juve: il bilancio con la maglia di Inter e Milan è 3 vittorie, 4 sconfitte, 4 gol e 6 cartellini gialli. CR7 non ci sarà al Rigamonti (non ha recuperato dall'affaticamento agli adduttori): rimandata quindi l’occasione di prendersi la rivincita sull’alieno portoghese: i due hanno giocato 130 minuti uno contro l’altro nel corso della loro carriera, con tanto di scintille in un Manchester United-Inter. La bilancia, per ora, pende decisamente dalla parte del fenomeno di Madeira.

Cristiano Ronaldo e Balotelli in Inter-Manchester United del 2009Getty Images

Balo vs CR7: è successo solo in Champions

Stagione Fase della competizione Partita Risultato 2008/09 Ottavi (andata) Inter-Manchester United 0-0 2008/09 Ottavi (ritorno) Manchester United-Inter 2-0 (gol di CR7) 2014/15 Gironi Liverpool-Real Madrid 0-3 (gol di CR7)

L’etica del lavoro

" Sono tranquillo perché penso di aver lavorato in questo periodo più di quanto non abbia mai fatto nei miei primi 10 anni di carriera. Per me in questo momento l’importante è stare bene anche se è ovvio che non ho il ritmo partita. La Nazionale? Giocare l’Europeo non sarebbe brutto. È un mio obiettivo. Ma ora non sto pensando all’Italia: solo ad essere in forma al 200%. "

Al gigante classe ’90 non interessano numeri e statistiche fredde. Sente che quella di Cellino è l’ultima opportunità per rientrare nel calcio che conta e la pressione, se non è l’ambiente a trasmetterla, è meglio crearsela da soli. Ragiona per step, Supermario. Sa che l’unica chiave per scalare la montagna delle aspettative è tornare in campo senza guardare in faccia nessuno. Inutile e controproducente partecipare a duelli virtuali con leggende viventi: si uscirebbe sconfitti in partenza. Con l’onestà e la schiettezza che l’ha sempre contraddistinto (e che più volte l’ha condannato), Balo ricomincia dalla sua fisicità. La stessa che dodici anni fa gli ha permesso di fare il grande salto. Mancini non vede l’ora di riabbracciarlo per la terza volta.