Balotelli-Flamengo, ci siamo: 15 milioni per 18 mesi di contratto

Sembra aver preso un'accelerata decisiva la trattativa di ingaggio di Mario Balotelli al Flamengo. Dopo il placet del presidente del club rubronegro Rodolfo Landim, Mino Raiola è volato in Portogallo per l'incontro - forse decisivo - con gli emissari della squadra brasiliana. Che a Super Mario ha proposto 15 milioni per 18 mesi di contratto. Inoltre, il Flamengo avrebbe trovato una sistemazione anche per il fratello, Enoch Balotelli, al Boavista, in Serie D.

La nostra opinione: ad attendere a Balotelli a braccia aperte a Rio de Janeiro, Gabriel Barbosa, alias Gabigol, altro ex interista - in tempi più recenti rispetto all'attaccante brescian - con più ombre che luci in nerazzurro ma che in Brasile continue a segnare tantissimi gol. "Spero vivamente che Balotelli accetti: è un campione e ci darebbe una grossissima mano". Il Flamengo lotta per il titolo e, attualmente, dopo 14 giornate, occupa il terzo posto a 27 punti alle spalle di Santos (32) e Palmeiras (29). Potrebbe trattarsi di un'esperienza rivoluzionaria per la sua carriera dopo aver spento, proprio ieri, 29 candeline. Resta comunque un lumicino di speranza per Fiorentina, Brescia ed Hellas Verona.