Balotelli, Koulibaly, Sterling: tutta Europa striglia Bonucci su Kean che fa retromarcia sui social

Archiviata con un successo convincente la trasferta di Cagliari la Juve si gode un meritato giorno di riposo, concesso da Allegri al termine della sfida contro i sardi. La squadra tornerà al lavoro domani per iniziare a preparare la prossima gara che, sabato alle 18.00, vedrà il Milan ospite all'Allianz stadium per la 12° giornata di ritorno. Intanto ai microfoni di Juventus Tv il capitano Giorgio Chiellini è tornato sugli episodi accaduti nel finale di partita alla Sardegna Arena dopo il gol di Kean.

" Moise è un patrimonio del calcio italiano, un ragazzo d'oro che sta facendo del suo meglio e non deve apparire per quello che non è. Dal campo non ci si rende bene conto di quanto accade, ma ho rivisto le immagini e Moise non ha fatto niente. Passata la giornata di oggi si deve pensare a lui come a Zaniolo, Chiesa, Barella... come una figura positiva del calcio italiano, perché se lo merita. L'unica cosa sbagliata che ha fatto oggi è stata la simulazione, quella sicuramente non la ripeterà, ma è qui per imparare, è una figura molto positiva e non meritava sicuramente gli insulti ricevuti". "

Il fratello di Kean: "Di persone ignoranti ce ne sono, non possiamo farci nulla"

" I buu razzisti contro mio fratello a Cagliari? L'unica cosa che gli ho detto è che di persone ignoranti ce ne sono, non possiamo farci nulla. Moise deve pensare a quel che sta facendo e fregarsene, lui caratterialmente è forte, più gli succedono queste cose e più si carica", aggiunge. Se siamo rimasti male per i ‘buuu'? No, ormai ci siamo abituati, è brutto dirlo, non ci piangiamo addosso e troviamo la forza di reagire e fregarcene". "

Balotelli e Sterling contro Bonucci che prova a giustificare: "No al razzismo"

L’esultanza di Kean a Cagliari e le parole di Bonucci nel post gara: “Kean non doveva esultare così, la colpa è al 50% sia sua che dei tifosi che ululavano”, hanno alzato un polverone che ha finito per far parlare tutta Europa. Da Sterling a Balotelli passando per Boateng e Koulibaly tanti hanno bacchettato il difensore bianconero che però nel pomeriggio ha fatto retromarcia, pubblicando una storia per dire: “No al razzismo” con una foto in cui campeggiano Bonucci e Kean abbracciati in Nazionale.

Di seguito le reazioni polemiche contro Bonucci...