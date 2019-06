Balotelli: "Nazionale? Ci sono rimasto male... Sarebbe un onore giocare nel Parma"

" Giocare per il mio Paese è la cosa più bella e quando non mi hanno convocato ci sono rimasto molto male "

Mario Balotelli torna a parlare e non nasconde il dispiacere per non essere stato convocato da Roberto Mancini per le due partite di qualificazione a Euro 2020 contro Grecia e Bosnia Erzegovina. L'ex attaccante di Nizza e Marsiglia, ospite dell'Istituto Boldani per parlare di razzismo e integrazione davanti ad oltre 400 studenti, ha specificato sul discorso della chiamata in azzurro: "Negli anni passati non essere stato convocato mi ha fatto molto arrabbiare. Non mi chiamavano e non mi davano neppure una spiegazione. Ora ci ho fatto l’abitudine...".

Nonostante la mancata convocazione, Balotelli ha solo parole positive per Mancini, suo allenatore anche ai tempi di Inter e Manchester City: "Se sono diventato un calciatore devo ringraziare Mancini e i miei genitori".

SuperMario ha anche parlato del futuro e non ha escluso di poter giocare proprio al Parma, cui era già stato vicino in passato: "Dove giocherò il prossimo anno? Non ho ancora deciso niente e non ho neppure parlato del futuro con il mio procuratore. Prima ho voglia di un po’ di vacanza. Io al Parma? Sarebbe un onore".