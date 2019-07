Barella vuole solo l'Inter: nuovo incontro dell'agente nella sede nerazzurra

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Stefano Sensi dal Sassuolo, l’Inter continua a muoversi per sistemare il centrocampo da destinare ad Antonio Conte. Nicolò Barella resta un obiettivo importante per i nerazzurri, nonostante il presidente Giulini abbia confermato di aver trovato un accordo per la cessione del giocatore alla Roma.

L’Inter dispersa da 20 giorni? Sarà, ma i nerazzurri hanno incontrato in giornata l’agente del giocatore, Alessandro Beltrami, per definire i dettagli del contratto del classe ’97. Nonostante l’accordo con la Roma, infatti, Barella vuole solo l’Inter e ha un accordo ormai definito con i nerazzurri.

La palla passa di nuovo al Cagliari. Ci sarà il disgelo con l’Inter?