Barrow-Castagne, l'Atalanta vince ancora: un 2-1 sul Genoa che profuma di Champions

La Dea ha fame e corre veloce verso la Champions. La squadra di Gasperini piega anche il Genoa, grazie ai due gol nella ripresa di Barrow e Castagne, e si garantisce la quarta posizione solitaria almeno per un'altra giornata. Il Genoa ha bloccato l'Atalanta nel primo tempo e ha creato qualche problema ai bergamaschi nel finale, dopo aver accorciato lo svantaggio grazie al gol di Pandev. La superioritá tecnica e fisica dei nerazzurri, peró, é parsa evidente e si é concretizzata nel secondo tempo. Ora il Genoa deve aspettare il risultato dell'Empoli contro la Sampdora, mentre l'Atalanta potrá concentrarsi sulla finale di Coppa Italia contro la Lazio.

LA CRONACA

Nel primo tempo difende benissimo il Genoa. L'Atalanta, meno frizzante del solito e meno creativa (l'assenza di Gomez si é fatta sentire), va in gol due volte (con Gosens e Zapata), ma si vede annullare entrambe le reti per fuorigioco. I liguri, ordinati e guidati da un grande Romero dietro, nel finale di prima frazione vanno vicini due volte al gol con Veloso (bravo Gollini) e Lapadula (impreciso).

Atalanta Genoa PasalicGetty Images

Ad inizio secondo tempo Gasperini inserisce Barrow per Pasalic e al primo pallone toccato il gambiano colpisce: lancio di De Roon e destro vincente dell'attaccante appena entrato. L'1-0 carica la Dea, che poco dopo raddoppia. Inserimento perfetto da dietro di Djimsiti e assist al bacio per il tap-in facile di Castagne. 2-0 e gara in ghiaccio. Da quel momento la Dea gestisce in scioltezza il vantaggio e sfiora ripetutamente il terzo gol con varie ripartenze. Il Genoa si spegne e prova a reagire soltanto con un colpo di testa di Romero, ben parato da Gollini. All'89', peró, Pandev segna su assist di tacco di Romero il gol della speranza genoana. Non basta peró: l'Atalanta vince 2-1 e ceritifica il suo quarto posto.

LA STATISTICA CHIAVE

Da inizio marzo ad oggi l’Atalanta è la squadra che ha raccolto più punti in Serie A: 27 (otto vittorie e tre pareggi).

IL MIGLIORE

Timothy CASTAGNE - A destra gran duello con Criscito. Lo vince, andando anche a segno. Esterno che Gasperini adora. Atletico, tecnico, intelligente.

IL PEGGIORE

Ervin ZUKANOVIC - Nel primo tempo se la cava, ad inizio ripresa dorme, perdendosi prima Barrow e poi Castagne. Due distrazioni fatali.

IL TWEET

IL TABELLINO di Atalanta-Genoa 2-1

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Hateboer, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (Dal 46' Barrow, dal 64' Pessina); Ilicic (Dall'89' Ibanez), Zapata. All. Gasperini

Genoa (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic (Dal 56' Pereira); Criscito; Lerager (Dal 51' Pandev), Radovanovic, Veloso; Bessa, Lapadula, Kouamé (Dal 74' Sanabria). All. Prandelli

Arbitro: Irrati di Pistoia

Gol: 46' Barrow (A), 53' Castagne (A), 89' Pandev (G)

Ammoniti: Veloso, Palomino, Pandev, Romero