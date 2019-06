Batistuta: "Incontro piacevole con Barone, ma non ci sono novità"

Gabriel Omar Batistuta conferma di aver avuto un incontro con la nuova dirigenza della Fiorentina e, intercettato da Violanews.eu, commenta così il suo faccia a faccia con Barone e il suo staff.

" Sono contento di averli conosciuti, purtroppo non ho altro da dire. Anche io sono impaziente ma intanto ho avuto una buona impressione "

Alla domanda se presto conoscerà Commisso, la sua risposta è "Lo spero".

A proposito di un'eventuale trattativa, però, non ci sono novità:

" Se siamo vicini? No, non siamo da nessuna parte "

Al momento non risutano altri incontri in programma con le alte sfere viola, quindi non resta altro da fare che aspettare.