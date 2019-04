Belotti-Berenguer e il Toro vola sognando la Champions: 2-0 al Milan, Romagnoli espulso

tra poco il report completo...

Cronaca

Il Torino parte subito forte, ma la coppia Berenguer-De Silvestri non riesce a colpire in area di rigore. Grande intensità da parte dei granata che costringono il Milan a fare fallo, con Suso, Conti e Paquetà che vengono ammoniti in rapida successione. Suso ci prova col destro ma trova Sirigu, dall'altra parte è Ricardo Rodríguez a murare Belotti. De Silvestri manca un'ottima chance sullo spiovente di Berenguer, poi è Belotti a provarci con uno schema su calcio di punizione ma Donnarumma è attento. Nel finale di tempo occhio all'imbucata di Cutrone per Çalhanoglu, ma Sirigu è perfetto in uscita.

In avvio di ripresa Suso sbaglia subito una conclusione dopo lo scarico di Cutrone, dall'altra parte chiede un rigore Belotti dopo essere stato cinturato da Musacchio. Rischia anche Suso che, già ammonito, ferma fallosamente Izzo, scatenando le proteste di Mazzarri che viene allontanato. Al 56' altro episodio dubbio con la spinta di Kessié su Izzo, è rigore: dal dischetto non sbaglia Belotti che spiazza Donnarumma per l'1-0. Gattuso fa entrare Piatek e Borini e il Milan reagisce, ma è anche sfortunato con il colpo di testa di Bakayoko che si infrange sulla traversa. Il Toro riparte e al 69' trova il raddoppio con il gol di Berenguer, che calcia al volo sulla corta respinta di Romagnoli non lasciando scampo a Donnarumma. Il Milan cerca, almeno con l'orgoglio, a riaprire il match ma prima è Lukić a salvare tutto sul contropiede di Cutrone, poi Sirigu compie un grande intervento sul colpo di testa di Bakayoko. I sogni di rimonta svaniscono con il rosso diretto comminato a capitan Romagnoli che in segno di protesta applaude in direzione dell'assistente.

La statistica

19 - Siamo abituati a celebrare il Torino da trasferta (solo una sconfitta lontano da casa come Barcellona e Liverpool), ma a conti fatti la squadra di Mazzarri è quella che ha fatto più punti in casa in questo girone di ritorno (19) insieme alla Juventus.

Il migliore

Alejandro BERENGUER - Svaria su tutto il fronte d'attacco, risultando un'ottima spalla per Belotti. Prova anche a lanciare sulla corsa Ansaldi e De Silvestri nel primo tempo, creando diverse palle gol. È difficile da marcare e al 69' chiude il match con uno splendido destro al volo.

Il peggiore

Jesús Joaquín SUSO - Un fantasma, ancora una volta. Il Milan costruisce, ma lo spagnolo non è in serata. Sbaglia passaggi semplici e fatica ad essere pericoloso nella metà campo avversaria.

Tabellino

Torino-Milan 2-0

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Rincón (87' Ola Aina), S.Meïté, Ansaldi; Lukić; Berenguer (73' Parigini), Belotti. All. Walter Mazzarri

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Conti (71' Samu Castillejo), Musacchio, Romagnoli, Ricardo Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà (62' Piatek); Suso (62' Borini), Cutrone, Çalhanoglu. All. Gennaro Gattuso

Marcatori: 58' rig. Belotti (T), 69' Berenguer (T)

Arbitro: Marco Guida, sezione di Torre Annunziata

Ammoniti: 8' Suso, 13' Conti, 16' Paquetà, 66' Moretti, 77' Romagnoli, 81' G.Donnarumma, 83' Parigini, 83' Kessié

Espulsi: 81' Romagnoli (M)