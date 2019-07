Bennacer, visite mediche con il Milan. E l'abbigliamento non passa inosservato

L'avventura di Ismael Bennacer al Milan è ufficialmente iniziata: il 21enne centrocampista algerino, che si è appena laureato campione d'Africa con la sua Nazionale conquistando anche il riconoscimento di miglior giocatore del torneo, è sbarcato alla clinica La Madonnina di Milan per sostenere le visite mediche di rito al termine delle quali si recherà a Casa Milan per firmare il suo nuovo contratto che lo legherà al club rossonero per i prossimi 5 anni. Considerate le tempistiche che di solito si rendono necessarie in questi casi, è presumibile che la firma di Bennacer avverrà nella giornata di martedì.

Operazione da 16 milioni + 2 di bonus

Nel frattempo, in attesa di vederlo all'opera sul terreno di gioco nello scacchiere di Giampaolo, Bennacer sta già facendo parlare di sé per il suo abbigliamento. Impossibile, infatti, non notare l'outfit dell'algerino che si è presentato alla clinica La Madonnina con un completo abbinato (t-shirt e pantaloncini corti) dai colori sgargianti e arricchito da un paio di calzettoni bianchi indossati sotto il ginocchio. Sui social, come prevedibile, la discussione sull'abbigliamento del giocatore sta impazzando. Per Bennacer il Milan ha versato nelle casse dell'Empoli 16 milioni di euro + altri 2 di bonus.