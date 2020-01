Blitz clamoroso del Napoli per Politano: azzurri in vantaggio sulla Roma per acquisto e ingaggio

Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Napoli ha fatto irruzione nella trattativa Matteo Politano. L'offerta all'Inter del club partenopeo risulterebbe più soddisfacente rispetto a quella della Roma, che stava per tesserarlo nell'ambito dello scambio - poi saltato - con Leonardo Spinazzola. La proposta di prestito con di acquisto definitivo o prestito con obbligo di riscatto si aggira sempre sui 25 milioni e con clausole migliori. Nell'affare, come terza alternativa, potrebbe rientrare anche l'attaccante Fernando Llorente che, a cascata, potrebbe fare saltare l'arrivo di Olivier Giroud dal Chelsea. Il giocatore e il suo agente hanno aperto la strada alla trattativa.

Napoli in vantaggio sulla Roma sia con l'Inter che con il giocatore

Ma non solo. Già nella giornata di domani - mercoledì 22 gennaio 2020 - è in programma l'incontro con gli agenti dell'attaccante esterno, perfetto per il 4-3-3 che Rino Gattuso vuole attuare: il Napoli non sarebbe in vantaggio solo con l'Inter ma anche sul discorso ingaggio, addirittura più sostanzioso rispetto a quello finora offerto da Gianluca Petrachi.

L'apertura di Politano. Anche in vista di Euro 2020

Politano, lo ricordiamo, aveva dato precedenza al suo ritorno alla Roma (società che l'ha cresciuto) ma, fondamentalmente, è alla ricerca di un club di alto livello in grado di dargli la garanzia di giocare in vista di Euro 2020. E non è la prima volta che il Napoli ci prova con l'ex Sassuolo: proprio in epoca neroverde, esattamente due anni fa, il primo tentativo - poi sfumato - di portarlo in azzurro, alla corte di Maurizio Sarri.