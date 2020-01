Boban: "La squadra non si nasconda dietro Zlatan. La sconfitta di Bergamo brucia ancora"

Un messaggio forte e chiaro. Nella cornice di Casa Milan, addobbata a festa per riabbracciare Zlatan Ibrahimovic, Boban ragiona da uomo-azienda. Lo sbarco dello svedese a Linate ha riacceso l'entusiasmo di tifosi e ambiente, ma la strada per riportare il Diavolo agli antichi fasti è ancora lunga. Troppo pochi i 21 punti in 17 partite per non tenere i piedi per terra anche durante la presentazione del gigante di Malmoe.

" Siamo contenti di poter riabbracciare un personaggio e un giocatore unico. Siamo super positivi per l’effetto di Zlatan sulla squadra e sull’ambiente, poi bisogna fare risultati. Non vorrei che ci scordassimo di Bergamo (Atalanta-Milan 5-0, ndr.), quella orrenda ed inaccettabile sconfitta, non dobbiamo nasconderci dietro le spalle larghissime di Zlatan. Dobbiamo sperare che cambi il corso di questa stagione, speriamo che Zlatan ci aiuti. "

Una presa di posizione da parte dell'ex centrocampista croato che ancora una volta decide di metterci la faccia davanti alla stampa. Un gesto che lo differenzia dal d.t. dei rossoneri, Paolo Maldini e dal d.s. Frederic Massara che hanno preferito non parlare.