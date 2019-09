Bologna, che sorpresa per Mihajlovic: squadra dall'ospedale dal mister dopo la vittoria

Il legame che si è creato tra Sinisa Mihajlovic e i suoi giocatori è qualcosa di veramente forte e l'ennesima dimostrazione arriva dal dopo-partita di Brescia-Bologna: ancora carichi dopo il fantastico 4-3 in rimonta (da 1-3) raccolto in trasferta, i giocatori rossoblù si sono fermati all'ospedale Sant'Orsola, facendo una sorpresa al proprio mister, ricoverato lì per un altro ciclo di cure contro la leucemia.

Cori, applausi e video che hanno fatto subito il giro del web e che hanno sicuramente fatto piacere a Sinisa, che si è affacciato dalla sua finestra e ha ringraziato i suoi ragazzi.

Una rimonta, quella del Rigamonti, voluta fortemente proprio dall'allenatore, che dopo un primo tempo inguardabile dei suoi si era fatto sentire al telefono tramite il vice De Leo: nel secondo tempo la sveglia della squadra, agevolata anche dall'espulsione di Dessena tra le fila bresciane, e la rimonta completata.

Mihajlovic: "Bravi, ma non avete fatto ancora nulla

" Solo quando vincete venire a rompere le balle. Poi mercoledì ne riparliamo dei vostri errori. Siete stati bravi, però non avete ancora fatto nulla "

La sorpresa avrà fatto anche piacere, ma una lavata di testa alla squadra non sarà risparmiata a nessuno.