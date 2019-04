Un brivido lungo la schiena, poi la meritata salvezza. Il Bologna, in un Dall’Ara tutto esaurito, può meritatamente festeggiare quella che di fatto è una virtuale salvezza: +8 sulla terz’ultima e quinta vittoria in casa consecutiva. Un cammino da Scudetto, più che da lotta nei bassifondi. E lo testa sulla propria pelle anche l’Empoli, avanti piuttosto casualmente e incapace – nella ripresa – di gestire il prezioso regalo concesso da Skorupski. Soriano, Orsolini e Sansone ribaltano infatti – con grandissimo merito – il vantaggio di Pajac nel primo tempo, levandosi così più o meno dalla lotta salvezza. Con un cuscinetto di 8 punti proprio sull’Empoli – e con 12 complessivi in palio – per Sinisa Mihajlovic e tutto il Bologna può già scattare la festa.

La cronaca

In un Dall’Ara tutto esaurito per l’importante occasione, è il Bologna effettivamente a partire meglio. Orsolini spaventa Dragowski dopo pochi minuti, Palacio fa lo stesso poco più tardi. L’Empoli prova a impostare il suo palleggio come al solito dal basso, soffrendo però il buon pressing dei felsinei. C’è però l’episodio a sbloccare la gara e complicare il pomeriggio dei padroni di casa. Da una palla persa in uscita (con episodio dubbio per via della mezza spinta di Krunic), l’Empoli innesca Pajac a sinistra: il croato vede Skorupski già pronto all’uscita per bloccare il cross e conclude così potente sul primo palo. Buco, 'paperetta' e gol del vantaggio dell’Empoli, che blocca così almeno per 10 minuti un Bologna psicologicamente in tilt. Ci vuole un gran destro a giro di Sansone per risvegliare la squadra di Mihajlovic, ma Dragowski – esattamente come a Bergamo – si dimostra super e vola sotto l’incrocio per dire di no.

Il Bologna ci prova poi nel finale, con un Empoli molto basso. Forse troppo. Atteggiamento che i toscani adottano anche a inizio ripresa. E che li porterà a subire la prepotente rimonta. Dopo 6 minuti infatti Soriano è ben imbeccato dall’assist di Sansone, che gliela mette sulla testa per il gol dell’1-1. L’Empoli non solo non reagisce, ma proprio dà l’impressione di essere rimasto negli spogliatoi. Il Bologna domina in lungo e il largo e Andreazzoli, che dovrebbe vincerla o dare un segnale, leva una punta per un centrocampista (Acquah entra per Farias). E’ un altro segnale. I toscani infatti reggono per un po’, ma a 8 minuti dalla fine il gol lo prendono: è una perla di Orsolini che si fa un bello slalom e poi la mette di sinistro sotto l’incrocio. Nel finale, in pieno recupero, arriva anche il gol di Sansone che chiude i giochi e fa partire la festa.

La statistica

Quinta vittoria consecutiva in casa. Se consideriamo le ultime 8 partite, il Bologna ha il miglior cammino della Serie A: primo in classifica! La cura Mihajlovic ha funzionato.

Il migliore

Sansone. L’assist che riapre la gara del Bologna è delizioso, il sigillo nel finale la ciliegina sulla torta di un pomeriggio dove gli avanti felsinei, molto semplicemente, l’hanno voluta di più e fatto la differenza.

Il peggiore

Caputo . Oggi la vede davvero molto poco ma soprattutto di testa, sull’1-1, si mangia un’occasione sulla quale avrebbe potuto – e dovuto – fare molto meglio. L’avesse angolata forse saremmo stati qui a scrivere un’altra storia.

Le pagelle

Il tabellino

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar (79’ Poli), Soriano (92’ Krejci); Orsolini, Palacio (73’ Santander), Sansone.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Rasmussen (86’ Mchedlidze), Nikolaou; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pajac (82’ Pasqual); Caputo, Farias (67’ Acquah).

Gol: 17’ Pajac; 51’ Soriano, 82’ Orsolini, 94' Sansone.

Note – Ammoniti: Pajac, Krunic; Orsolini, Mbaye, Soriano.