Bologna-Empoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

Indisponibili: Mattiello

Squalificati: –

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Rasmussen, Nikolaou; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias. Allenatore: Andreazzoli

Indisponibili: Antonelli (due mesi), Polvani (stagione finita), La Gumina (stagione finita), Diks (da valutare), Silvestre (14 giorni), Maietta (da valutare)

Squalificati: –

Statistiche Opta

Il Bologna ha perso quattro delle ultime sei gare di Serie A contro l’Empoli (2N) dopo che era rimasto imbattuto nelle precedenti sette (3V, 4N).

L’Empoli ha vinto solo una delle sei trasferte di Serie A contro il Bologna (2N, 3P): 3-2 nel dicembre 2015, grazie ad un gol di Pucciarelli e una doppietta di Maccarone.

Il Bologna ha vinto due delle tre sfide casalinghe di questo campionato contro squadre attualmente nelle ultime quattro posizioni in classifica; una sconfitta completa questo parziale, 0-4 contro il Frosinone a gennaio.

Il Bologna è la squadra che ha conquistato più punti nelle ultime sette giornate di campionato (16).

L’Empoli è, con Norimberga e Hannover, una delle tre squadre a non aver ancora trovato il successo in trasferta nei cinque maggiori campionati europei in corso.

L’Empoli è la squadra che ha incassato finora più gol da fuori area nella Serie A in corso (14) e anche quella che ne ha segnati meno dalla distanza (uno).

Il Bologna è la squadra che ha segnato in percentuale più gol su palla inattiva in questa Serie A: il 44%, 15 su 34 (come la SPAL).

Tra le squadre contro cui l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è imbattuto da tecnico in Serie A, l’Empoli è quella contro cui ha disputato più incontri (sei: due successi e quattro pareggi).

Erick Pulgar del Bologna è il centrocampista che ha segnato più gol in Serie A nell’anno solare 2019 (sei).

L’attaccante dell’Empoli Francesco Caputo è andato in gol in ciascuna delle ultime cinque gare di Serie A contro squadre attualmente nelle ultime cinque posizioni in classifica: sei gol nel parziale, anche se cinque di questi sono arrivati al Castellani.