Bologna-Frosinone: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Palacio, Orsolini. Allenatore: F. Inzaghi.

Indisponibili: Dzemaili

Squalificati:

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Valzania, Molinaro; Ciano, Pinamonti. Allenatore: Baroni.

Indisponibili: Paganini, Dionisi, Ariaudo, Zampano

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

In nessuno dei tre precedenti di Serie A tra Bologna e Frosinone entrambe le squadre sono andate a segno: nelle tre sfide sono stati realizzati solo due gol.

Il Bologna ha trovato la rete contro il Frosinone in Serie A nell'unico precedente casalingo (1-0 firmato Meunier nel settembre 2015), fallendo l'appuntamento col gol negli altri due incontri.

Il Frosinone ha ottenuto due clean sheet in Serie A contro il Bologna: i rossoblù sono l'unica squadra contro cui i ciociari hanno mantenuto la porta inviolata in più di una sola occasione nel massimo campionato.

Il Bologna non vince in Serie A da 13 partite (7N, 6P); per i rossoblu è la striscia negativa più lunga, in un singolo campionato, dal febbraio 1979.

Il Bologna non segna in casa in Serie A da novembre (2N, 1P): Federico Santander ha preso parte attivamente a quattro dei sette gol interni dei rossoblù in questo campionato (tre reti, un assist).

Il Frosinone ha vinto una sola delle 20 partite in questo campionato (7N, 12P) conquistando 10 punti, cinque in meno dell'unico altro precedente in Serie A, quando i gialloblù vinsero quattro partite a questo punto del torneo.

Il Frosinone ha segnato quattro gol nei primi tempi in questo campionato: nessuna squadra ne ha realizzati meno.

Il Frosinone è la squadra che ha subito più gol nell'ultimo quarto d'ora di partita in Serie A (11).

Rodrigo Palacio ha preso parte attivamente a tre degli ultimi quattro gol del Bologna in Serie A (una rete, due assist).

Camillo Ciano è stato protagonista in quattro dei sei gol realizzati dal Frosinone in trasferta in questa Serie A (tre reti, un assist).