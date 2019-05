Bologna-Napoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar, Poli; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro.

Indisponibili: Mattiello, Sansone

Squalificati:

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Raul Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens, Milik.

Indisponibili: Chiriches, Ospina

Squalificati: Koulibaly, Allan

Statistiche Opta

Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei sfide in Serie A contro il Bologna, solo contro Cagliari (sette) e SPAL (11) ha una striscia di vittorie consecutive più lunga tra le squadre attualmente in Serie A.

Il Bologna ha perso le ultime due partite casalinghe in Serie A contro il Napoli (un gol fatto, 10 subiti). I rossoblù non hanno mai perso tre sfide interne consecutive contro gli azzurri nel massimo campionato.

Il Napoli ha segnato almeno due gol in tutte le ultime 11 sfide in Serie A contro il Bologna, con una media di 3.4 gol a partita nel periodo (37 gol fatti).

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro partite in Serie A segnando almeno due gol, non conquista cinque successi consecutivi nel massimo campionato dal febbraio 2018 (una serie di 10 successi).

Il Bologna ha vinto tutte le ultime sei partite al Dall’Ara in campionato, nel XI secolo sono una volta ha infilato almeno sette successi casalinghi di fila in Serie A, nel dicembre 2002 (otto in quel caso).

Il Napoli è la squadra che ha realizzato più gol da fuori area nei cinque maggiori campionati europei 2018/19: 18, almeno tre più di qualsiasi altra formazione.

Il Napoli ha realizzato quattro gol da calcio di punizione diretto, solo il Barcellona (sei) ne conta di più nei Top-5 campionati europei 2018/19.

L’attaccante del Bologna, Riccardo Orsolini, con sei reti e tre assist è il secondo giocatore più giovane ad aver preso parte attiva ad almeno nove gol nei cinque maggiori campionati europei da inizio marzo – dietro solo a Kylian Mbappé (11).

L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, a segno nelle ultime quattro partite di campionato, non è mai andato a bersaglio in cinque presenze di fila nella massima serie; il Bologna, inoltre, è la vittima preferita del belga in Serie A (10 gol).

L’attaccante del Bologna, Mattia Destro, ha segnato quattro reti nelle ultime cinque partite disputate in campionato, tante quante nelle precedenti 26 gare in Serie A.