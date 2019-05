Bologna-Parma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Krejci; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Edera; Palacio.

Squalificati: Dijks, Sansone, Poli

Indisponibili: Mattiello

Parma (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni; Gazzola, Rigoni, Scozzarella, Stulac, Dimarco; Silgardi, Gervinho.

Squalificati: Kucka, Barillà

Indisponibili: Grassi, Biabiany, Inglese, Gagliolo, Schiappacasse

Statistiche Opta

Sei delle ultime nove partite tra Bologna e Parma in Serie A sono terminate in pareggio, incluse tutte le ultime tre – completano due successi ducali e uno rossoblù.

Dopo aver perso tutte le prime tre sfide casalinghe contro il Parma in Serie A (tra il 1991 e il 1998), il Bologna è rimasto imbattuto in 11 delle successive 12 (6V, 5N).

Il Bologna ha vinto tutte le ultime cinque partite casalinghe in campionato, non infila almeno sei successi consecutivi interni in Serie A da dicembre 2002 (otto in quel caso).

Dopo aver perso il primo “derby emiliano-romagnolo” contro la SPAL in questo campionato, il Bologna è rimasto imbattuto nei successivi quattro (1V, 3N).

Il Parma ha pareggiato cinque partite di fila (prima volta in Serie A), l’ultima squadra che ha infilato sei pareggi consecutivi nel massimo campionato è stata il Chievo nel dicembre 2018.

Il Parma ha perso tutte le ultime tre gare disputate di lunedì in Serie A, subendo 11 gol nel periodo (3.7 di media a match).

Gli ultimi 14 gol del Bologna in campionato sono arrivati tutti nei secondi tempi: l’ultima rete nella prima frazione risale al 16 marzo contro il Torino.

Il Parma è la vittima preferita in Serie A di Rodrigo Palacio: nove gol in 12 sfide (inclusa la sua prima nel torneo), l’attaccante argentino non ha tuttavia ancora trovato il gol al Dall’Ara con la maglia del Bologna in campionato.

Tra i giocatori che hanno segnato almeno 10 gol nei top-5 campionati europei 2018/19, Gervinho è quello che ha effettuato meno tiri nello specchio (17). La prima doppietta dell’attaccante del Parma nel massimo campionato italiano è arrivata contro il Bologna (settembre 2013, con la maglia della Roma).

L’attaccante del Bologna Mattia Destro ha segnato in tutte le ultime tre presenze in Serie A, solo due volte è arrivato a quattro gare di fila in gol, nel 2013 e nel 2014.