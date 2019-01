Bologna: presentato il progetto del nuovo stadio Dall'Ara, sarà pronto entro 5 anni

Anche il Bologna avrà presto uno stadio di concezione moderna, per la precisione entro 5 anni. Alla presenza della dirigenza felsinea al gran completo, è stato presentato il progetto del nuovo Renato Dall'Ara che, come preannunciato dal presidente rossoblù Joey Saputo "sarà pronto entro 5 anni". Il nuovo impianto sarà una sintesi architettonica tra vecchio e nuovo: sorgerà infatti all'interno della struttura attuale, inaugurata nel 1927 e dedicata al presidente del Bologna scomparso 3 giorni prima dello storico spareggio scudetto vinto dai rossoblù contro l'Inter nel 1964. La capienza del nuovo stadio sarà di 27mila posti e potrà salire fino al 29mila in caso di partite o eventi di livello internazionale.

Un restyling da 70 milioni di euro

Rispetto allo stadio attuale, le curve saranno decisamente più vicine al rettangolo di gioco: dagli otre 43 metri attuali si passerà a una distanza minima di 7 metri e mezzo. Inoltre, riprendendo lo stile inglese, le panchine delle squadre saranno posizionate nella prima fila della tribuna centrale. Completano il quadro 4 balconate posizionate in corrispondenza con le bandierine dei corner. Il restyling del vecchio Dall'Ara costerà complessivamente 70 milioni di euro: 30 saranno stanziati dal Comune di Bologna, 40 dal club. A curare il rendering del nuovo Dall'Ara è stato l'architetto Gino Zavanella, lo stesso che si era occupato del progetto dello Juventus Stadium.