Bologna-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Lyanco, Danilo, Mbaye; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

Indisponibili:

Squalificati: Dijks (1), Santander(1)

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo

Indisponibili: Barreto (5 giorni)

Squalificati: Gabbiadini (1)

Statistiche Opta

Le ultime sette sfide tra Bologna e Sampdoria in Serie A sono state vinte dalla squadra di casa: 4-1 per i blucerchiati nel match d’andata.

Il Bologna è imbattuto da nove incontri interni contro la Sampdoria in Serie A (4V, 5N), l’ultima volta che ha registrato una serie casalinga più lunga senza sconfitte contro una singola avversaria nel massimo campionato è stata nel 2012, contro il Catania (11).

È da febbraio 2005 che il Bologna non vince quattro incontri casalinghi di fila in Serie A: attualmente è a tre (successo contro Cagliari, Sassuolo e Chievo).

La Sampdoria ha subito almeno una rete in tutte le ultime 12 trasferte di Serie A, ma in 11 di queste ha anche trovato la via del gol: sono infatti 4.3 le marcature viste in media in questi incontri.

Nelle ultime sei giornate di Serie A nessuna squadra ha totalizzato più punti del Bologna: 13, grazie a quattro successi, un pareggio ed una sconfitta per i rossoblù.

Il Bologna è la squadra che ha subito più reti nella prima mezz’ora di gioco in questa Serie A: 19.

Sampdoria (sei) e Bologna (cinque) sono le squadre che hanno realizzato più gol su rigore in Serie A nell’anno solare 2019; in aggiunta, Fabio Quagliarella (sei) ed Erick Pulgar (cinque) sono i due giocatori con più marcature dal dischetto nel periodo.

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic – che con la Sampdoria in Serie A conta 110 presenze e 12 gol da giocatore e 64 panchine come tecnico - ha pareggiato quattro delle otto sfide da allenatore contro la Sampdoria in Serie A (2V, 2P).

Rodrigo Palacio del Bologna è l’attaccante con la serie attuale più lunga di partite casalinghe giocate senza gol nei cinque maggiori campionati europei (32) – la sua ultima marcatura interna in Serie A è stata nel gennaio 2016 v Carpi, con l’Inter.

Solo due giocatori nella storia della Sampdoria hanno segnato più gol in un singolo campionato di Serie A di Fabio Quagliarella (22): Edwing Firmani (23 nel 1957/58) e Sergio Brighenti (27 nel 1960/61).