Bologna-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Gonzalez, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

Indisponibili: Santander

Squalificati: Lyanco (1)

Sassuolo (3-4-3): Consigli; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Locatelli, Sensi, Rogerio; Djuricic, Babacar, Boga. Allenatore: De Zerbi

Indisponibili: Marlon, Magnanelli, Brignola, Berardi, Duncan

Squalificati:-

Statistiche Opta

Bologna e Sassuolo si sono affrontate nove volte in Serie A: quattro successi per i rossoblù, contro le due vittorie dei neroverdi (tre pareggi).

Bilancio in equilibrio tra Bologna e Sassuolo in casa dei rossoblù in Serie A: un successo per parte e due pareggi.

Il Bologna ha vinto le ultime due partite di Serie A: gli emiliani non arrivano a tre successi di fila da ottobre 2017.

Il Bologna ha vinto l’ultima partita casalinga, dopo una serie di quattro pareggi e quattro sconfitte.

Il Sassuolo ha ottenuto solo tre punti, grazie a tre pareggi, nelle ultime sette partite di campionato: ultimo successo per 3-0 nel gennaio 2019.

Il Sassuolo non ha segnato nelle ultime due trasferte di Serie A: i neroverdi non hanno mai raggiunto quota tre gare esterne di fila senza reti nel massimo campionato.

Il Bologna è la squadra che in percentuale ha segnato più gol nel primo tempo in questo campionato (60%, 15 su 25).

Nessuna squadra ha mandato a segno più giocatori (16) diversi rispetto al Sassuolo in questa Serie A.

Tutti gli ultimi sette gol del Sassuolo in Serie A sono stati realizzati da giocatori diversi.

L’attaccante del Bologna, Rodrigo Palacio, ha segnato tre gol in Serie A contro il Sassuolo, ma tutti sono arrivati al MAPEI Stadium.