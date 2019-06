Bomba dalla Spagna: il Barcellona punta Ricardo Rodriguez, il Milan accetta?

La bomba arriva da SPORT, quotidiano di informazione sportiva catalano. Il Barcellona è su Ricardo Rodriguez, per il ruolo di terzino sinistro, ovviamente come vice di Jordi Alba. Ad Ariedo Braida, infatti, è venuto in mente il nome dello svizzero del Milan, che i rossoneri sarebbero disposti a cedere nel corso di questa sessione di mercato.

Ricardo Rodriguez perché? Per il prezzo basso...

Nell’estate del 2017 il Milan acquistò Ricardo Rodriguez dal Wolfsburg per 15 milioni, più bonus che potevano portare il prezzo del giocatore a 18 milioni. Già all’epoca fu uno sconto, considerando che il laterale arrivava da un club che rischiava di retrocedere. Il bilancio di Ricardo Rodriguez in Italia, però, non è stato dei migliori, con i rossoneri pronti a cedere lo svizzero visto l’imminente arrivo di Theo Hernández dal Real Madrid. Braida ci ha fatto un pensierino e al Barcellona serve un terzino, con un minimo di esperienza, a basso costo. In settimana arriverà l’offerta con i catalani che metteranno sul piatto 10 milioni: basteranno?

Le alternative: da Miranda a Junior Firpo, passando per Guerreiro

Nel caso in cui il Barcellona non riuscirà ad acquistare Ricardo Rodriguez, il club catalano ha già diverse piste per il ruolo di vice Jordi Alba. Il primo è Juan Miranda, anche se Valverde è poco convinto che il classe 2000 sia subito disponibile per la prima squadra. Per la fascia sinistra ci sono quindi Junior Firpo e Raphaël Guerreiro, in ambo i casi operazioni difficili. Per Junior il Betis spara altissimo considerando che sul laterale spagnolo c’è anche il Real Madrid, mentre per Guerreiro il Dortmund vuole almeno 50 milioni.