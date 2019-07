Bonera torna al Milan: ufficiale il suo ingresso nello staff di Giampaolo

Il giorno dopo la presentazione ufficiale di Marco Giampaolo, il Milan ha reso noto anche l'elenco dei collaboratori del tecnico. Nell'elenco figura anche Daniele Bonera, il 38enne ex difensore che aveva indossato la maglia rossonera dal 2006 al 2015 prima di trasferirsi in Spagna al Villarreal. Complessivamente, durante la sua militanza al Milan, Bonera aveva collezionato 201 presenze vincendo uno scudetto, una Champions League, una Supercoppa italiana, una Supercoppa europea e un Mondiale per club. Sedici le sue presenze con la Nazionale maggiore.

Lstaff di Marco Giampaolo

Francesco Conti - Allenatore in seconda

Samuele Melotto - Preparatore atletico

Stefano Rapetti - Preparatore atletico

Salvatore Foti - Collaboratore

Fabio Micarelli - Collaboratore

Daniele Bonera - Collaboratore

Luigi Turci - Preparatore dei portieri

Emiliano Betti - Collaboratore del preparatore dei portieri