Bonucci: "Il Bonucci del Milan non era il vero Bonucci. Higuain? Spero torni grande"

Bonucci è carico per la sfida con la Lazio. La Juventus è partita bene anche nel girone di ritorno con un netto 3-0 al Chievo e vuole continuare a vincere in attesa della Champions. A Sky Sport, il difensore bianconero ha parlato a tutto campo. Da Higuain al ‘suo’ ex Milan...

Il campionato italiano perde un attaccante come Higuain

" È un grande amico, ci siamo visti a cena qualche giorno fa, l'ho visto bene. Gli auguro di tornare ad essere il grande attaccante che è "

Il Milan? Un’esperienza di vita...

" La vita ti porta a vivere esperienze che ti fanno crescere, maturare. Oggi sono più razionale e meno istintivo. Sono maturato, ho vissuto le mie esperienze in maniera forte sia dentro che fuori dal campo. Posso dire di essere un uomo migliore, sicuramente diverso da quello che ero in passato "

" Il Bonucci di quei mesi li non era il vero Bonucci. Però il passato conta poco se non ad insegnare, come ho detto prima, ad essere migliori. Quindi guardiamo avanti fiduciosi e andiamo a Roma con la voglia di continuare a vincere. Perché il campionato è ancora lungo e ci dobbiamo preparare al meglio per la Champions e a tutte le partite che verranno "

Lanciare un messaggio al Milan?

" Auguro un grande in bocca al lupo a Piatek, a mister Gattuso, agli ex compagni, a tutta la società e ai tifosi. Al di là di quello che è stato, ho un grande ricordo del Milan. A livello umano sono cresciuto molto in rossonero "