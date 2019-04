Bonucci-Kean, la Juventus vince 2-0 a Cagliari e torna a +18 sul Napoli

Juventus col pilota automatico. I bianconeri vincono per 2-0 a Cagliari nel secondo anticipo della 30esima giornata di Serie A e proseguono spediti la marcia scudetto, ristabilendo almeno per una notte il +18 sul Napoli. Decidono i gol, uno per tempo, di Leonardo Bonucci e Moise Kean, quest'ultimo al sesto centro nell'ultimo mese tra Nazionale e club. Un match tenuto quasi sempre sotto controllo dalla squadra di Allegri, che pur senza strafare non soffre un Cagliari poco pungente negli ultimi 25 metri. E senza Ronaldo, Dybala e soci, l'allenatore bianconero può sorridere.

La cronaca del match

La Juventus delle mille assenze si presenta con la coppia Kean-Bernardeschi, mentre nel Cagliari torna Pavoletti. I bianconeri partono bene, anche se l’undici di Maran lavora molto bene in marcatura e chiude gli spazi con efficacia. Il primo squillo del match è a opera di Caceres, che devia con la coscia un cross di Pjanic: Cragnosi rifugia in corner. Ma il portiere del Cagliari può poco al minuto 22. Corner dalla sinistra, Bonucci stacca tra le maglie colpevoli della difesa rossoblu e infila l’angolino. I padroni di casa faticano a reagire e Matuidi va vicino al raddoppio, sempre di testa, ma non inquadra la porta. Pur senza strafare, la Juventus è in pieno controllo del match, anche se a 5 minuti dall’intervallo il Cagliari batte un colpo. Pavoletti lavora un buon pallone e pesca il taglio di Joao Pedro, che di prima intenzione calcia alto.

Kean impegnato in Cagliari-Juventus 0-2Getty Images

La Juventus non molla le redini della partita neanche all'inizio della ripresa. Il Cagliari prova ad alzare il pressing, ma non impensierisce il giropalla bianconero. Kean, sornione nel primo tempo, prova a scuotersi. Il 18 bianconero rincorre un lancio dalle retrovie e per poco non beffa difesa e portiere avversario con il tocco sotto. Lo stesso attaccante bianconero salva la porta del Cagliari poco più tardi, respingendo involontariamente la conclusione sotto misura di Bernardeschi. Il finale si accende, con la squadra di casa che si sbilancia in avanti. Pavoletti ci prova di testa, senza inquadrare la porta. Poi Cragno è decisivo e coraggioso nell'uscire di testa, fuori area, sul lob di Kean. Ma poco dopo il portiere rossoblu non può nulla. Emre Can lancia Bentancur, l'uruguaiano crossa rasoterra e Kean arriva puntuale alla deviazione vincente sottoporta. Siamo ai titoli di coda, di emozioni non ce ne sono più.

La statistica

4 - Come i gol di Moise Kean nell'ultimo mese in Serie A. Nei cinque maggiori campionati è il secondo più giovane a riuscirci, dietro a Jadon Sancho del Borussia Dortmund.

Il tweet

Il migliore

Miralem PJANIC - Professore del centrocampo, sbaglia pochissimo e fa quasi sempre la scelta giusta. Grande prestazione, una delle migliori dell'ultimo periodo.

Il peggiore

Darijo SRNA - Con la Juventus serviva la sua personalità, ma non si è mai visto. Quasi nullo in fase di spinta, si perde Kean in occasione del 2-0.

Il tabellino

Cagliari-Juventus 0-2

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Faragò (76’ Padoin), Cigarini, Ionita (68’ Birsa); Barella; Joao Pedro (76’ Cerri), Pavoletti. All: Maran.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Caceres (60’ Bentancur), Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Kean, Bernardeschi. All: Allegri.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Marcatori: 23’ Bonucci, 85’ Kean

Ammoniti: Kean, Joao Pedro, Lykogiannis, Srna, Bernardeschi